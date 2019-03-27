12 bin 158 sandıkta 3.9 milyon seçmen

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Ankaralılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 YILDA 314 BİN YENİ SEÇMEN
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Başkent’te 3 milyon 922 bin 163 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerden bu yana, Ankara’daki seçmen sayısı 314 bin 378 kişi arttı. Ankara’da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014’teki yerel seçimlerde 12 bin 234 sandık kurulurken, bu seçimlerde 12 bin 158 sandık kurulacak.
EN FAZLA SEÇMEN ÇANKAYA’DA
En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe Çankaya. 680 bin 264 kayıtlı seçmenin bulunduğu Çankaya’da 2 bin 29 sandık kurulacak. Çankaya’dan sonra ikinci sırada bin 903 sandık ve 646 bin 23 seçmenle Keçiören, üçüncü sırada da bin 416 sandık ve 480 bin 320 seçmenle Yenimahalle yer alıyor. 16 sandık ve 3 bin 126 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Evren’de olacak.
İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYILARI
İLÇE SANDIK SAYISI SEÇMEN SAYISI
İlçe Sandık Seçmen
AKYURT 85 23 bin 891
ALTINDAĞ 751 253 bin 248
AYAŞ 54 13 bin 756
BALA 111 29 bin 218
BEYPAZARI 161 6 bin 558
ÇAMLIDERE 59 12 bin 521
ÇANKAYA 2 bin 29 680 bin 264
ÇUBUK 242 63 bin 536
ELMADAĞ 116 32 bin 614
ETİMESGUT bin 186 405 bin 522
EVREN 16 3 bin 124
GÖLBAŞI 286 89 bin 967
GÜDÜL 41 8 bin 945
HAYMANA 143 32 bin 521
KAHRAMANKAZAN 135 36 bin 841
KALECİK 68 10 bin 679
KEÇİÖREN bin 903 646 bin 23
KIZILCAHAMAM 147 27 bin 159
MAMAK bin 323 448 bin 84
NALLIHAN 124 22 bin 455
POLATLI 302 87 bin 70
PURSAKLAR 290 97 bin 446
SİNCAN bin 58 354 bin 893
ŞEREFLİKOÇHİSAR 112 25 bin 508
YENİMAHALLE bin 416 480 bin 320
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