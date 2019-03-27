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Ankara Haberleri: 12 bin 158 sandıkta 3.9 milyon seçmen

ANKARA HABERLERİ

12 bin 158 sandıkta 3.9 milyon seçmen

Murat YILMAZ
27.03.2019 - 09:12Son Güncelleme :

Başkentli 3 milyon 922 bin 163 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek. 12 bin 158 sandığın kurulacağı Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oyalanacak.

Murat YILMAZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Ankaralılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

5 YILDA 314 BİN YENİ SEÇMEN

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Başkent’te 3 milyon 922 bin 163 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerden bu yana, Ankara’daki seçmen sayısı 314 bin 378 kişi arttı. Ankara’da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014’teki yerel seçimlerde 12 bin 234 sandık kurulurken, bu seçimlerde 12 bin 158 sandık kurulacak.

EN FAZLA SEÇMEN ÇANKAYA’DA

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe Çankaya. 680 bin 264 kayıtlı seçmenin bulunduğu Çankaya’da 2 bin 29 sandık kurulacak. Çankaya’dan sonra ikinci sırada bin 903 sandık ve 646 bin 23 seçmenle Keçiören, üçüncü sırada da bin 416 sandık ve 480 bin 320 seçmenle Yenimahalle yer alıyor. 16 sandık ve 3 bin 126 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Evren’de olacak.

İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYILARI

İLÇE SANDIK SAYISI SEÇMEN SAYISI

İlçe              Sandık        Seçmen

AKYURT        85            23 bin 891

ALTINDAĞ    751           253 bin 248

AYAŞ             54            13 bin 756

BALA             111           29 bin 218

BEYPAZARI  161           6 bin 558

ÇAMLIDERE   59            12 bin 521

ÇANKAYA      2 bin 29    680 bin 264

ÇUBUK           242          63 bin 536

ELMADAĞ      116          32 bin 614

ETİMESGUT   bin 186    405 bin 522

EVREN           16            3 bin 124

GÖLBAŞI        286          89 bin 967

GÜDÜL           41            8 bin 945

HAYMANA     143           32 bin 521

KAHRAMANKAZAN 135 36 bin 841

KALECİK        68             10 bin 679

KEÇİÖREN     bin 903     646 bin 23

KIZILCAHAMAM 147       27 bin 159

MAMAK           bin 323     448 bin 84

NALLIHAN       124          22 bin 455

POLATLI          302          87 bin 70

PURSAKLAR   290          97 bin 446

SİNCAN           bin 58      354 bin 893

ŞEREFLİKOÇHİSAR 112 25 bin 508

YENİMAHALLE bin 416  480 bin 320

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 12 bin 158 sandıkta 3.9 milyon seçmen hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Mart 2019 tarihinde saat 09 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 12 bin 158 sandıkta 3.9 milyon seçmen haberi güncellenecektir.

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