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Ankara Haberleri: 112’ye ihbardan 384 şişe kaçak içki çıktı

ANKARA HABERLERİ

112’ye ihbardan 384 şişe kaçak içki çıktı

AA
17.07.2019 - 13:15Son Güncelleme :

Ankara polisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendirerek, Bağlar Caddesi'ndeki bir apartman dairesi ile Büklüm Sokak'taki bir eğlence merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA

Eğlence merkezinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 75 av fişeği bulan ekipler, iş yerinin bar kısmındaki sandalye döşemesinin içine gizlenmiş halde bir tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile kutu içerisinde 9 milimetre çapında 32 fişek ele geçirdi. Ayrıca eğlence merkezinde ve otopark bölümünde yapılan aramalarda ise kaçak olduğu belirlenen çeşitli markalarda 384 şişe içki bulundu.
Operasyonda aralarında çok sayıda suçtan kaydı bulunan işletme sahibi ve ortaklarından H.A.Y., R.Ö., S.B. ve E.Ü.'nün de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, işletme ortağı olduğu bildirilen N.G.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 112’ye ihbardan 384 şişe kaçak içki çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 112’ye ihbardan 384 şişe kaçak içki çıktı haberi güncellenecektir.

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