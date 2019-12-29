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Ankara Haberleri: 100. Yıl’da yıkım esnafa sorulacak

ANKARA HABERLERİ

100. Yıl’da yıkım esnafa sorulacak

Murat YILMAZ
29.12.2019 - 10:10 |Son Güncelleme :

Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında yer alan ve Ulus’a meydan kazandırılması amacıyla yıkımı planlanan 100. Yıl Çarşısı’nda esnafın görüşü alınacak. Bunun ardından yıkım talebi ocak ayında ABB Meclisi’ne gelecek ve yıkım konusu karara bağlanacak.

Murat YILMAZ

Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında 100. Yıl Çarşısı’nı yıkmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ABB Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu, “Halen faaliyet devam eden çarşı esnafının ortak görüşünü alın” dedi. ABB Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu, ABB’nin çarşının yıkımı ile ilgili talebini görüşerek bir rapor hazırladı.

MEYDAN PROJESİ İÇİN YIKILACAK

Raporda Ulus’un Ankara’nın kültürel mirası açısından merkez konuma sahip kentsel sit alanı ve yenileme alanı içerisinde yer aldığına dikkat çekildi. Çevresinde 1. TBMM Binası, Ankara Palas, Ankara Valiliği, Hacıbayram Camii, Ulus Atatürk Heykeli ve Ankara Kalesi’ne kadar uzanan tarihi ve manevi yapıları etkileyen lokasyonda şehre bir meydan kazandırılmasının istendiği belirtildi.

OCAK AYINDA MECLİS’E GELECEK

Meydan projesi için de 100. Yıl Çarşısı’nın yıkımına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Komisyon, 100. Yıl Çarşısı binasının yıkılması konusunda halen faaliyetine devam eden esnafın ortak görüşlerinin alınmasını istedi. Çarşının yıkımı ile ilgili ABB tarafından esnafların ortak görüşleri alındıktan sonra yıkım talebi ocak ayında ABB Meclisi’ne gelecek ve yıkım konusu karara bağlanacak.

KORUMA KURULU’NUN ‘YIKIM UYGUNDUR’ KARARI VAR

Öte yandan 2015 yılında Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 100. Yıl Çarşısı binasının 2863 sayılı Kanun (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) kapsamında yıkımının uygun olduğuna dair kararı bulunuyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 100. Yıl’da yıkım esnafa sorulacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Aralık 2019 tarihinde saat 10 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 100. Yıl’da yıkım esnafa sorulacak haberi güncellenecektir.

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