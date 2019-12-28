100 yıl sonra aynı ateş yandı

Ankara Kulübü Seymenleri, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, yağan yağmura rağmen sinsin ateşini yaktı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Kurtuluş 50. Yıl Parkı’nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada; ‘Sinsin’in, gece ateş çevresinde, erkeklerin davul zurna eşliğinde oynadıkları çok eski ve köklü bir halk oyunu olduğunu belirtti. Özaslan, şunları söyledi:

“100 yıl önce olduğu gibi bu akşam da 50. Yıl Parkı’nda sinsin ateşimizi yeniden yakıyoruz. 100 yıl önce yakılan ateş Milli Mücadele için toplanma çağrısı, yeni bir dirlik (devlet) için birlik olma daveti idi. İşte bu ateşi 100 yıl sonra Ankaralılar olarak, Seymenler olarak hep birlikte yakıyoruz. Sinsin oyunuyla, zeybekleriyle, halaylarıyla, davulla, zurnayla bu coşkuyu yeniden yaşıyoruz. Ankara’nın değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz.

KIZILCA GÜN

27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ü 3 bin atlı 700 yaya Seymenden oluşan büyük bir Seymen alayı ile karşılayan Seymenler ve Ankaralılar, Büyük Seymen alayının düzenlendiği bu tarihi günü, karanlık bir dönemi kapatıp, aydınlık bir geleceğe geçişi müjdelediği inancıyla ‘Kızılca Gün’ olarak tanımlarlar. ‘Davul, Sancak, Sinsin ve Seymen Alayı’ sembolleriyle Kızılca Günler aynı zamanda yeni bir devletin kuruluşunu ve yeni bir liderin seçilişini müjdeleyen günlerdir.”

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

AnkaraValisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer devlet erkanı ve seymenlerin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Heyette, TBMM Başkanvekili Levent Gök de yer aldı. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. AA