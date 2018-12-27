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Ankara Haberleri: 100 bin liralık iş bulma vurgunu

ANKARA HABERLERİ

100 bin liralık iş bulma vurgunu

Fevzi KIZILKOYUN
27.12.2018 - 09:49Son Güncelleme :

İşsiz vatandaşlardan iş bulma vaadiyle toplamda 100 bin lira dolandıran 4 kişi yakalandı.

Fevzi KIZILKOYUN

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, işsiz vatandaşları kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirecekleri vaadiyle dolandıran çete ile ilgili projeli çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık teknik-fiziki takibin ardından Ankara, İzmir ve Konya’da eş zamanlı 4 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, çetenin lideri olduğu iddia edilen ‘Aylak’ lakaplı Adem S.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİLERİ DE İŞSİZ ÇIKTI

Kendileri de işsiz olan çete üyelerinin vatandaşları işe sokma vaadiyle dolandırma yöntemleri deşifre edildi. Çete üyelerinin, sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları işsiz vatandaşları, “bürokrat yakınıyım”, “siyasi tanıdıklarım var” diyerek kamu kurum ve kuruluşlarına işe sokacaklarını söyledikleri öğrenildi. Siyasilerle birlikte çekilen fotoğraflar ve bastırdıkları sahte kartvizitlerle vatandaşların güvenini kazanan çete üyelerinin, ulaştıkları kişileri açtıkları ofise davet ettikleri öğrenildi.

BELGE İLE İNANDIRDILAR

Çete üyelerinin işe sokma bahanesiyle bürolarına davet ettikleri vatandaşlardan, inandırıcı olması için CV, adli sicil kayıtları, doktor raporları, KPSS sonuç belgeleri ve kurs bitirme sertifikaları istedikleri de kaydedildi. Bu belgelerle ofislerine gelen kişilerden para aldıkları da öğrenilen çete üyelerinin, bu yöntemle toplamda 100 bin lira para aldıkları öğrenildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 100 bin liralık iş bulma vurgunu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Aralık 2018 tarihinde saat 09 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 100 bin liralık iş bulma vurgunu haberi güncellenecektir.

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