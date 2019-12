10 yıldır topluma kazandırıyorlar

Şizofreni tedavisi gören bireylere, toplumla bütünleşmeleri ve kendilerini dışlanmış hissetmemeleri için iş ortamı sağlayan Mavi At Kafe, kitap okuma seansı, müzik dinletisi, sergi ve şizofreni seminerleri gibi etkinlikler düzenliyor. Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür, "Şizofreni hastalarının çalışabileceğini, yeteneklerini yansıtabileceğini göstermek ve şizofreniyle ilgili damgalamayı, ayrımcılığı kırmak için Mavi At Kafe'yi kurduk. Yola çıkalı 10 sene oldu. Bu 10 yılda da çok güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz" dedi. Mavi At Kafe'de sınırlarını zorlayıp bir şeyler üretmenin, şizofreni hastalarını olumlu etkilediğini ifade eden Soygür, “Kafede çalıştıktan sonra farklı yerlerde işe girenler oldu” diye konuştu.

SORUMLULUK ÖZGÜRLEŞTİRİYOR

Çalışanlardan Yasemin Şenyurt, 2000'de kendisine şizofreni tanısı konulduğunu, kurulduğu günden itibaren kafede çalıştığını söyledi. Kafede bulunduğu yıllar içinde hayatında olumlu anlamda çok şeyin değiştiğini ifade eden Şenyurt, "Sorumluluk aldıkça kendimizi özgür hissediyoruz. Bunun da iyileşmemize katkısı oluyor” dedi.

Kafede 2009’dan bu yana çalışan 54 yaşındaki Zübeyir Karabay da kendileriyle aynı durumda olanlara içlerine kapanmamalarını tavsiye etti ve "Şizofreni dendiği zaman 'yıkıp döken, zarar veren insan' akıllara geliyor ama öyle değil. İnsanlar buraya gelip çayımızı içsinler. Hastalığı kabullenmek başta zor oluyor ama kabullenmek, durumu kolaylaştırıyor” dedi.

GELEN BURADAN HAYRETLE AYRILIYOR

Çalışanlardan 33 yaşındaki Ali Ateş ise 3,5 yıldır hayatında olan kafenin kendisine iyi geldiğini, tiyatro çalışmaları yaptığını anlattı. 57 yaşındaki Cemal Bülent Ordulu, kafede hastalıkla yaşamayı öğrendiğini belirterek, "Gelen buradan hayretle ayrılıyor, hakkımızdaki düşüncelerin ne kadar yanlış olduğunu öğreniyorlar" diye konuştu. 47 yaşındaki Volga Taşkent de kumaş boyasıyla yaptığı tişörtleri burada sattığını söyledi ve tişörtlerden elde ettiği gelirin yüzde 10'unu kafeye bağışladığını dile getirdi.