Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı Adayı Mansur Yavaş’a yöneltilen ‘sahte senet’ iddialarına ilişkin konuştu. Özhaseki özetle şunları söyledi:

“Bundan üç ay kadar önceydi CHP adayı hakkında basında bir takım iddialar çıktı. O dönemde bu iddiaların çok da ben üzerinde durmadım. Tavrımı, tarzımı izah ettim. Birçok arkadaş çevrede, ‘bu konuya değin’ dedikleri halde bir cümle bile söylemedim. Çünkü beni ilgilendirmiyordu, cevap vermesi gereken tabii başkalarıydı. Bütün bu sorulara cevap vermesi gereken bir arkadaş var. O da olayın muhatabı olan Mansur Yavaş. Çıkıp dürüstlükle bunların ne olduğunu, kirli ilişkiler bütünlüğünün neler olduğunu izah etmesi gereken oydu. Biz de bekledik ki oradaki sorulara cevap verecek. Gördüğümüz şu, kısa bir bülten okudu, soru almadan sessizce bıraktı gitti. Ama bir şey daha yaptı; mağdur edebiyatı. Basını, parti sözcümüz Ömer Çelik’i ve beni suçladı. Ben böyle kurnazca işi ilk kez görüyorum. 10 yıldır beraber olan sizsiniz, ortaklık yapan sizsiniz.

MENFAAT ÇATIŞMASI VAR

Demek ki bu arkadaşların siyaset tarzı bu. Kirli bir şekilde siyaseti sürdürüyorlar. Bahsedilen bir şahıs var, o şahsı ömrümde görmedim. Ticari denilen işin ne olduğunu da bilmiyorum. Mahkeme kayıtlarına göre neredeyse 10 yıldır süren bir iş ilişkileri var. Fakat şimdi o şahıs hakkında suçlarını döküp saçmaya başlıyorlar. O senin arkadaşın. ‘Kriminal suçlu’ diye belirtiği şahıs her kimse biz görmedik hayatımızda. Senelerce birlikteliğin sürmüş demek ki şimdi menfaat çatışması var. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Yargıtay’ın onadığı ve hükmü kesinleştiği kararı var. Ortada bir sahte senet var. Kendisi hakkında ceza var bu kesin. Biraz daha devam etse daha çok şeyler çıkacak gibi görünüyor. Sırayla birkaç soru sormak istiyorum. Şunu da itiraf edeyim, yıllarca ticaretin siyasetin içinde bulundum ama bu kadar kirli ilişki yumağı görmedim.”

NASIL ANLATACAKSINIZ?

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Toplantının sonunda basın mensuplarına mal beyanını dağıtan Özhaseki “Herhalde şimdiye kadar 25 defa mal beyanında bulunmuşumdur. Kendilerine de iadeli taahhütlü gönderdim. Burada bize düşen verilecek cevapları görmek olacaktır. Ben yine doğruları söylemeye devam edeceğim. Projelerimi tek tek anlatmaya devam edeceğim. 31 Mart’tan sonra da Ankara’da yeni bir destan yazacağız. Allah’tan dileğim de bu kirli ilişkilere bulaşmış insanların siyasetten uzaklaşması” diye konuştu. Dağıtılan mal beyanına göre Özhaseki’ye ait 500 bin lira değerinde bir ev, miras yoluyla kalan arsa, iş yeri ve meskende hisseler, hisse satışından 159 bin 500 lira, 293 bin 272 dolar tutarında alacak, dört şirkette ise kurucu hissesi bulunuyor.

SU FİYATLARINI TAKİP EDECEĞİZ

Özhaseki, dün Çamlıdere Barajı’nda incelemelerde bulunarak Bolu Gerede’den baraja taşınan suyun Ankara’ya ulaşmasını sağlayan vanayı açtı. Kesikköprü tarafındaki barajdan, Kızılırmak’tan gelen suyun artık Ankara’ya verilmeyeceğini anlatan Özhaseki, “Bir iki gündür Çamlıdere Barajı’nda biriken, Gerede’den gelen memba sularımız Ankara’ya verilmeye başlandı. Herkes çeşmelerini açıp gönül rahatlığıyla içebilir. Ankaralı hemşehrilerimize otobüs fiyatı en ucuz ne ise onu sağlamaya çalışacağız, ekmek fiyatlarında en ucuz ve en kaliteli ne ise ekmeği öyle yedirmeye çalışacağız. Su fiyatlarını yine takip edeceğiz. Belediyenin buradan para kazanması söz konusu olamaz. Maliyetleri en alt limitte tutarak Ankaralılar için fiyat tarifesini bu şekilde belirlemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Çamlıdere’den AŞTİ’ye geçen Özhaseki, burada vatandaşlara lokma ikram etti ve esnafı ziyaret etti. Özhaseki daha sonra programın AŞTİ yönetimiyle toplantıda bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Dün Çamlıdere Barajı’nda incelemelerde bulunan Özhaseki, Bolu Gerede’den baraja taşınan suyun Ankara’ya ulaşmasını sağlayan vanayı açtı, AŞTİ’ye giderek, otobüs firmalarının çalışanları ve yolcularla sohbet etti.