Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>10 yerde 24 saat açık kütüphane

Ankara Haberleri: 10 yerde 24 saat açık kütüphane

ANKARA HABERLERİ

10 yerde 24 saat açık kütüphane

Hürriyet Haber
22.03.2019 - 09:23Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane yapacağız. Sonra da üniversite öğrencileri için okullarının girişinde ‘çay, çorba, çamaşır’ yani ‘Üç Ç’ hizmeti sunacağız” dedi.

Hürriyet Haber

Söğütözü’nde ‘Gençlerle ve Öğrencilerle Buluşma’ programında gençlerle bir araya gelen Özhaseki, gençlerin sorunlarına yönelik özel projeler hazırladıklarını belirtti. Gençlerin istediği zamanda, modern bir ortamda ders çalışabilmesi için uyanık kütüphane projesini hayata geçireceğini aktaran Özhaseki, “En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane yapacağız. Sonra da üniversite öğrencileri için okullarının girişinde ‘çay, çorba, çamaşır’ yani ‘Üç Ç’ hizmeti sunacağız” diye konuştu. Kültür sanat projelerine de değinen Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki tarihi evleri kültür sanat merkezine dönüştüreceğini kaydetti. 

GEL SORULARA CEVAP VER

Rakibi Mansur Yavaş’ın ‘sahte senet suçlamalarına’ yönelik kamuoyunu yeterli derecede bilgilendirmediğini söyleyen Özhaseki şöyle konuştu: “Beni yaklaşık 10 televizyoncu aradı, ben açık duyuruda bulunuyorum, televizyoncular diyor ki, ‘Mansur Efendi gel, sana soracağımız sorulara cevap ver, hangi saatte istiyorsan ekranlar hazır, gel sorulara cevap ver sadece Ankara halkını rahatlat. Ankara halkı görsün seni.’ Sahte senedi takip eden iş bağlamacı, götürücü bir adam mısın? Yoksa mazlum bir adam mısın? Eğer mazlum bir adamsan, hakkını yiyorlarsa, varacağım senden özür dileyeceğim, koluna gireceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım. İddia ile söylüyorum ama çık bu sorulara doğru dürüst cevap ver.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 10 yerde 24 saat açık kütüphane hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mart 2019 tarihinde saat 09 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 10 yerde 24 saat açık kütüphane haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Çankaya’ya Doğa Parkı

Çankaya’ya Doğa Parkı

Hizmetlerimize devam edeceğiz

Hizmetlerimize devam edeceğiz

Çankaya Belediyesi’ne borçlarımızı ödeyeceğiz

Çankaya Belediyesi’ne borçlarımızı ödeyeceğiz

Ankara’nın her yere ihracat potansiyeli var

Ankara’nın her yere ihracat potansiyeli var

Oğuz’dan çocuklara satranç takımı

Oğuz’dan çocuklara satranç takımı

Su içilebilir ancak tesisatlara dikkat

Su içilebilir ancak tesisatlara dikkat

Çok sesli sanat müziği

Çok sesli sanat müziği

Ne yaparsa yapsınlar sandıklar patlayacak

Ne yaparsa yapsınlar sandıklar patlayacak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.