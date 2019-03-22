Söğütözü’nde ‘Gençlerle ve Öğrencilerle Buluşma’ programında gençlerle bir araya gelen Özhaseki, gençlerin sorunlarına yönelik özel projeler hazırladıklarını belirtti. Gençlerin istediği zamanda, modern bir ortamda ders çalışabilmesi için uyanık kütüphane projesini hayata geçireceğini aktaran Özhaseki, “En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane yapacağız. Sonra da üniversite öğrencileri için okullarının girişinde ‘çay, çorba, çamaşır’ yani ‘Üç Ç’ hizmeti sunacağız” diye konuştu. Kültür sanat projelerine de değinen Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki tarihi evleri kültür sanat merkezine dönüştüreceğini kaydetti.

GEL SORULARA CEVAP VER



Rakibi Mansur Yavaş’ın ‘sahte senet suçlamalarına’ yönelik kamuoyunu yeterli derecede bilgilendirmediğini söyleyen Özhaseki şöyle konuştu: “Beni yaklaşık 10 televizyoncu aradı, ben açık duyuruda bulunuyorum, televizyoncular diyor ki, ‘Mansur Efendi gel, sana soracağımız sorulara cevap ver, hangi saatte istiyorsan ekranlar hazır, gel sorulara cevap ver sadece Ankara halkını rahatlat. Ankara halkı görsün seni.’ Sahte senedi takip eden iş bağlamacı, götürücü bir adam mısın? Yoksa mazlum bir adam mısın? Eğer mazlum bir adamsan, hakkını yiyorlarsa, varacağım senden özür dileyeceğim, koluna gireceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım. İddia ile söylüyorum ama çık bu sorulara doğru dürüst cevap ver.”