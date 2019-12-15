10 milyonluk haksız kazanç

Ankara’da, usulsüz şekilde engelli raporu çıkartılmasını sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 106 şüpheliden 28’i adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, suç örgütünü, hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışırken 2007’de işten ayrılan F.C. ile K.H. kurdu. Örgüt elebaşları daha sonra hastanede çalışan çoğu özel güvenlik görevlisini de örgüte dahil etti. Hastanede heyet raporlarını veren sağlık kurulunun sekreterinin de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Suç örgütünün, şeker hastası olan bir kişiden aldıkları kanın bulunduğu tüplere hasta olmayan kişilerin bilgilerinin yazılı olduğu barkodları yapıştırdığı ve bu sayede sağlık kurulunu yanılttığı belirlendi.







RAPOR BAŞINA 20 BİN LİRA

Örgütün, bugüne kadar 100 kişiye bu şekilde sahte sağlık raporu çıkarttırdığının belirlendiği, ancak bu sayının daha fazla olduğunun tahmin edildiği öğrenildi. Sahte rapor başına ortalama 20 bin lira aldıkları öğrenilen suç örgütünün, bugüne kadar 10 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği değerlendirildi. Suç örgütünün deşifre edilmesini sağlayan soruşturmanın ise sahte rapor alan bir kişinin, daha sonra bundan pişmanlık duyarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na durumu ihbar etmesiyle başladığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak için nitelikli dolandırıcılık” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.