10 ayda 16 cinayet

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun aylık olarak yayınladığı kadın cinayetleri raporlarına göre Türkiye’de, yılın ilk on ayında 383 kadın cinayeti yaşandı. Ankara’da ise bu süreçte 16 kadın, erkek şiddetine kurban gitti. Platformun medyaya yansıyan haberler ile davalardan derleyerek hazırladığı raporlara göre Başkent’te en çok kadın cinayetinin yaşandığı ay, ağustos oldu. Ağustosta 5 kadın, uğradıkları erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Şubatta 3; ocak, haziran ve eylülde 2, mart ve ekimde ise 1’er kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Cinsel saldırı ve taciz olaylarına da yer verilen raporda kadınların, en yakınları olan eşleri, sevgilileri ya da aile yakınları tarafından öldürdüğüne dikkat çekildi.

YAŞAM HAKKI ELLERİNDEN ALINIYOR

Türkiye’de, erkek şiddeti yüzünden hayatı kaybeden kadınların sayısının korkunç boyutlarda olduğunu vurgulayan Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan, “Kadınlar bir birey ve yaşamak istiyorlar, bu kadar basit. Yaşamak bir insanın en doğal hakkı. Ancak boşanmak isteyen ya da sevgilisinden ayrılmak isteyen kadının elinden bu hakkı alınıyor. Dava dosyalarında takip ediyoruz. Kadın boşanmak istediğini söylediğinde ya da şiddete ses çıkardığında anında ölümle tehdit ediliyor. Bu yüzden koruma kararı çıkartıyoruz hemen” diye konuştu. Arıhan, sözlerine şöyle devam etti:

BİLİNÇ VE EĞİTİMLE ÖNLEYEBİLİRİZ

“Aile kavramı çok kutsal. Ama mesele, kadının her gün şiddet gördüğü bir aile içinde hayatını sürdürmeye çalışması. Kadınlar ölümüne yaşıyorlar. Gerçekten durum böyle. Öldürüleceklerini bile bile, sırf çocukları şiddetten uzaklaşsın diye evden kaçıyorlar, çocuklarını da yanlarında götürüyorlar. Sonrasında ise bu tablo çıkıyor karşımıza. Bunu nasıl önleyeceğiz diye düşünmemiz şart. Kadına şiddeti ancak bilinç ve eğitim ile önleyebiliriz. Toplumsal huzura, şiddetin önüne geçerek kavuşabiliriz.”

KADINI İZOLE DEĞİL ERKEĞİ REHABİLİTE ETMELİYİZ

Kadına şiddetin önlenmesi için cezaların artırılması gerektiğini belirten Mavi Kapı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Av. Taner Ünlü ise şunları söyledi:

“Genelde kadın şiddete uğradıktan sonra olaya dahil olmaya çalışıyoruz. Ancak önemli olan öncesinde şiddeti engelleyebilmek. Bu yüzden şiddeti uygulayan erkekleri hedef almalıyız, algılarını değiştirmeliyiz. Adalet Bakanlığı verilerine göre kadına şiddetin faillerinin yüzde 99’u erkekler. Erkeklerin yoğun olduğu askeriye, yurt ve camilerde bu konuda eğitimler vermeliyiz. Dernek olarak elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Maalesef bizde cezalar da etkin değil. Kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile toplantılar yapıyoruz. Önerilerimizi sunuyoruz. Mesela eşine şiddet uyguladığı için ayrılan bir erkek, bir daha evlenememeli. Bir de bizde ters mantık durumu var. Şiddete uğrayanı sığınma evlerine kapatıyoruz, şiddet uygulayan sokaklarda gezmeye devam ediyor. Tam tersi olmalı. Kadını izole edeceğimize, şiddeti uygulayan erkeği rehabilite etmeliyiz ve bunun yanlış olduğunu öğrenene kadar çıkarmamalıyız. Bir tokatın bile cezası 10 yıldan başlamalı. Suçu önlemek istiyorsak cezaları caydırıcı nitelikte artırmalıyız.”