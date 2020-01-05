1 yılda 19 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı rapora göre, 2019’da Türkiye’de 474 kadın, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Geride bıraktığımız yılda Ankara’da ise 19 kadın cinayeti yaşandı. Platformun medyaya yansıyan haberler ile davalardan derleyerek hazırladığı raporlara göre, Başkent’te en çok kadın cinayetinin yaşandığı ay, ağustos oldu. Ağustosta 5 kadın, uğradıkları erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Şubat ve aralıkta 3; ocak, haziran ve eylülde 2, mart ve ekimde ise 1’er kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Kadına şiddetin, toplumsal bilinç ve eğitim ile önlenebileceğini kaydeden Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan, şunları söyledi:

KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

“Türkiye’de, maalesef erkek şiddeti yüzünden hayatını kaybeden kadınların sayısı korkunç boyutlara ulaştı. Her geçen gün bu sayı artıyor. Bunu ancak, toplumsal bilinç ve eğitim ile önleyebiliriz. İnsan olarak toplumsal huzura, şiddetin önüne geçerek kavuşabiliriz. Kadınlar bir birey ve yaşamak istiyorlar, bu kadar basit. Yaşamak bir insanın en doğal hakkı. Ancak boşanmak isteyen ya da sevgilisinden ayrılmak isteyen kadının elinden bu hakkı alınıyor. Dava dosyalarında takip ediyoruz. Kadın boşanmak istediğinde ya da şiddete ses çıkardığında ölümle tehdit ediliyor. Bu tehdit karşısında da öldürüleceklerini bile bile çocuklarını şiddetten uzaklaştırmak için yanlarına alarak kaçıyorlar. Uzaklaşmak istiyorlar ama her defasında bu korkunç tablo ile karşı karşıya kalıyoruz.”

EN YAKINLARI ÖLDÜRDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı raporda, kadınların en yakınları olan eşleri, sevgilileri ya da aile yakınları tarafından öldürdüğüne dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye genelinde yaşanan cinsel saldırı ve taciz olayları da rapora yansıdı.