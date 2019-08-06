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Ankara Haberleri: 1 yıl sonra aynı manzara

ANKARA HABERLERİ

1 yıl sonra aynı manzara

Sedat CENİKLİ
06.08.2019 - 16:19Son Güncelleme :

‘Gimat Terminali’ olarak da adlandırılan Anadolu Bulvarı’ndaki korsan cep terminalindeki manzara, aradan bir yıl geçmesine rağmen değişmedi. Otobüs firmaları, yasak olmasına rağmen AŞTİ dışında yolcu indirip, bindiriyor.

Sedat CENİKLİ

Başkent’te, otobüs firmaları yasak olmasına rağmen Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) dışında yolcu indirip, bindirmeye devam ediyor. Hürriyet Ankara, yolcular arasında ‘GİMAT Terminali’ olarak da bilinen Anadolu Bulvarı üzerindeki korsan cep terminalini tam bir yıl sonra tekrar görüntüledi. Araçla AŞTİ’ye 6-7 dakika mesafedeki korsan terminalde, aradan geçen sürede hiçbir değişiklik olmadığı görüldü. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara ait otobüsler, emniyet şeridi dahil beş şerit olan yolda günün her saati yolcu indirip, bindiriyor. Yoğunluğa göre art arda ya da yan yana dizilen otobüsler, bagajları ve yolcuları alıp yollarına devam ediyorlar.

TRAFİĞİ DE ETKİLİYOR

İndirme ve bindirme işlemleri sırasında bölgede trafik de zaman zaman sıkışıyor. Yolun iki şeridi otobüslerce işgal edildiğinde, trafik üç şeritten akıyor. Yolcu otobüsleriyle burun buruna gelen sürücüler, korna çalarak duruma tepkilerini gösteriyor. Kaza tehlikesine dikkat çeken sürücüler, trafik ekiplerince bölgede önlem alınmasını istiyor.

1 yıl sonra aynı manzara

CEP TERMİNALİ SÖZDE KALDI

İlk kez 2016’da gündeme gelen cep terminali konusuyla ilgili aradan geçen sürede somut bir adım atılmadı.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek’, Eylül 2016’da “Yeni AŞTİ ile birlikte Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Samsun Yolu, Anadolu Bulvarı-İstanbul Çevre Yolu ile kesişimi ve Sincan-Ayaş Yolu kesişiminde yapılacak 5 cep terminali hizmet verecek” dedi.

* Gökçek’in sözlerinin ardından vatandaşlar, sosyal medyadan cep terminali yapılması gerektiğiyle ilgili paylaşımlar yaptı.

* 15 Ocak 2018’de de change.org internet sitesi üzerinden ‘Cep terminali yapılması’ talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

* Aynı dönemde konu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün soru önergesiyle TBMM gündemine de taşındı.

* Ekim 2018’de ise Büyükşehir Belediyesi’nden; Yaşamkent, Ortaköy, Eryaman ve Gölbaşı’nda yer alacak dört cep terminali çalışmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 1 yıl sonra aynı manzara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 1 yıl sonra aynı manzara haberi güncellenecektir.

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