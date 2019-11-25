1 TL’lik otopark tarifesi iptal

Kira sözleşmesine dayanarak otopark işletmeciliği yapan BUGSAŞ Spor Kulübü AŞ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin 12 Mart 2018 tarihli tüm otopark ücretlerinin 1 TL olmasına ilişkin kararını yargıya taşıdı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, 19 Nisan’da ‘kararda hukuka aykırılık bulunmadığı’ gerekçesiyle davayı reddetti. Bunun üzerine şirket, kararı istinaf mahkemesine götürdü. İstinaf talebini görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, BUGSAŞ Spor Kulübü AŞ’yi haklı buldu. Mahkeme, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘ret’ kararının kaldırılmasına, dava konusu olan 1 TL’lik otopark ücreti işleminin de iptaline karar verdi. 6 Kasım’daki karar, Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile alındı.

GEREKTİĞİ GİBİ İŞLETİLEMİYOR

Mahkeme kararında, Büyükşehir Belediyesi’ne önceki dönem ücret tarifelerinin ve 1 TL’lik tarifenin belirlenirken hangi kriterlerin esas alındığının sorulduğu, ancak belediye tarafından ücret belirlemesi yapılırken hangi sayısal ve somut verilere dayandığının açıkça ortaya konulamadığı belirtildi. Kararda, “Söz konusu otoparkların 24 saate kadar 1 TL olarak ücretlendirilmesinin zaman kısıtlaması olmaksızın kullanımına olanak sağlanmış olması ile kısa süreli otopark kullanımlarının giderek azalması sonucunu doğurarak bu durumun da trafiği olumsuz etkileyeceği ve hizmetin gerektiği gibi işletilemeyerek kamusal yararın da sağlanamayacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

‘GELİN HEPSİNİ ALALIM ÜCRETİ SİZ BELİRLEYİN’

Öte yandan 1 TL’lik uygulamanın iptaline ilişkin mahkeme kararı ABB Meclisi’nde de gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a, “AK Parti ve MHP grupları olarak, Ankaralıyı üzmeyecek bir iradeyi tesis ederek makul seviyede en düşük ücrette tutacağınızı düşünüyoruz” dedi. Üçüncü şahısların işlettiği otoparklardaki kapasitenin 9 bin 219, Büyükşehir’in Beltaş aracılığıyla işlettiği otoparkların ise 5 bin 41 kapasiteli olduğu bilgisini veren Yavaş, üçüncü şahıslardaki otoparkların geri alınması için Meclis’e çağrıda bulundu. Yavaş özetle şunları kaydetti: “Şimdi mahkeme bir karar verdi. ‘Belediye kendi parkına istediği fiyatı verebilir. Ancak kiraya verdiği otoparklarla ilgili tasarruf edemez, bunlara karışamaz’ dedi. Ben şu çağrıyı yapıyorum; gelin şu otoparkların hepsini alalım. O zaman tümü de bizde olursa belediyenin kullandıklarının fiyatını da siz tespit edin. Bu konuda sizlerden işbirliği, destek bekliyorum. Bu benim şahsi kanaatim; onların (üçüncü şahıslar) elinden almak için 1 liraya indirilmiş ama mahkeme kararıyla da bunlar 10 liradan başlamış. Ankara halkının bu konudaki şikâyeti de başladı. İnşallah belediyemize alırız, makul bir ücretle bunu muhalefet olarak siz belirleyin. İsterseniz bu otopark gelirlerini sosyal yardımlar için de kullanılabiliriz.”