1 milyon 928 bin 06 plaka yollarda

Kişi başına düşen otomobil sayısında Türkiye rekorunu elinde bulunduran Ankara’da otomobil sayısı son bir yılda yüzde 6.3 artarak 1 milyon 407 bin 146’ya ulaştı. Ortalama her 3.9 kişiye bir otomobilin düştüğü Başkent liderliği yine bırakmadı. Türkiye’de motorlu kara taşıtları sayısı ise 22 milyon 645 bin 85’e ulaştı.
8 BİN 268 ARAÇ HURDAYA
Ankara’da son 3 yılda 8 bin 268 araç da hurdaya ayrıldı. Ülke genelindeki araçların yüzde 8.4’ünü sınırları içinde bulunduran Başkent’te, 2016’da 3 bin 548 araç, 2017’de 3 bin 463 araç, 2018’in ocak-nisan döneminde de bin 257 araç hurdaya gönderildi.
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