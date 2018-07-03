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Ankara Haberleri: 1 milyon 928 bin 06 plaka yollarda

ANKARA HABERLERİ

1 milyon 928 bin 06 plaka yollarda

Deniz ERCİYES
03.07.2018 - 10:40Son Güncelleme :

Türkiye İstatistik Kurumu’nun motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre mayıs 2018’de Ankara’daki motorlu kara taşıtlarının sayısı 1 milyon 928 bin 271’e yükseldi.

Deniz ERCİYES

Kişi başına düşen otomobil sayısında Türkiye rekorunu elinde bulunduran Ankara’da otomobil sayısı son bir yılda yüzde 6.3 artarak 1 milyon 407 bin 146’ya ulaştı. Ortalama her 3.9 kişiye bir otomobilin düştüğü Başkent liderliği yine bırakmadı. Türkiye’de motorlu kara taşıtları sayısı ise 22 milyon 645 bin 85’e ulaştı.

8 BİN 268 ARAÇ HURDAYA

Ankara’da son 3 yılda 8 bin 268 araç da hurdaya ayrıldı. Ülke genelindeki araçların yüzde 8.4’ünü sınırları içinde bulunduran Başkent’te, 2016’da 3 bin 548 araç, 2017’de 3 bin 463 araç, 2018’in ocak-nisan döneminde de bin 257 araç hurdaya gönderildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 1 milyon 928 bin 06 plaka yollarda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 1 milyon 928 bin 06 plaka yollarda haberi güncellenecektir.

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