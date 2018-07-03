1 milyon 928 bin 06 plaka yollarda

Kişi başına düşen otomobil sayısında Türkiye rekorunu elinde bulunduran Ankara’da otomobil sayısı son bir yılda yüzde 6.3 artarak 1 milyon 407 bin 146’ya ulaştı. Ortalama her 3.9 kişiye bir otomobilin düştüğü Başkent liderliği yine bırakmadı. Türkiye’de motorlu kara taşıtları sayısı ise 22 milyon 645 bin 85’e ulaştı.

8 BİN 268 ARAÇ HURDAYA

Ankara’da son 3 yılda 8 bin 268 araç da hurdaya ayrıldı. Ülke genelindeki araçların yüzde 8.4’ünü sınırları içinde bulunduran Başkent’te, 2016’da 3 bin 548 araç, 2017’de 3 bin 463 araç, 2018’in ocak-nisan döneminde de bin 257 araç hurdaya gönderildi.



