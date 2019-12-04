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Ankara Haberleri: 1 gün değil her gün yanınızdayız

ANKARA HABERLERİ

1 gün değil her gün yanınızdayız

Hürriyet Haber
04.12.2019 - 16:52 |Son Güncelleme :

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ankara’daki belediye başkanları engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkanların ortak mesajı, “Bir gün değil her gün yanınızdayız” oldu.

Hürriyet Haber

ARAÇ HİZMETİ VERECEĞİZ

Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’ndeki programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: “Engelli vatandaşımız parka, pazara, çarşıya veya gezmeye rahat gidip gelebilsin istiyoruz. Engelli vatandaşımızın ihtiyaçların karşılaması ve sosyal haklarına kolayca ulaşabilmesi için belediyemizi arayarak araç ve refakatçi talep edecek, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra da tekrar evlerine bırakılacak. En kısa zamanda bunu hayata geçireceğiz.”

1 gün değil her gün yanınızdayız

SEVGİYLE YAKLAŞIYORUZ

Yenimahalle Belediyesi, pop müziğin beğenilen ismi Bora Duran ile engelli vatandaşları bir araya getirdi. Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar: “Hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli kardeşlerimize 11 senedir acıyarak değil sevgiyle yaklaşıyoruz. Engelli, yaşlı, genç, çocuk ayırımı yapılmaksızın her vatandaşa eşit hizmet götürmek için yola çıktık ve bunu başarmış bir belediye başkanı olarak karşınızda duruyorum.”

1 gün değil her gün yanınızdayız

SORUNLAR KONUŞULSUN ÇÖZÜMLER BULUNSUN

‘Özel İnsanlara Hep Destek Tam Destek’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte, 3 Aralık’ın engellilerin sorunlarının konuşulmasına, çözümler bulunmasına vesile olması temennisinde Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: “Engellilerimizi Allah’ın kutlu bir emaneti olarak görüyor, özel insanlara özel hizmetler sunmaya devam ediyoruz.”

1 gün değil her gün yanınızdayız

KAZANCA DÖNÜŞMESİNE DESTEK OLUYORUZ

Gün boyu engelli bireyler ve aileleriyle buluşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “24 mahallemizde bulunan Kadın Eğitim ve Kültür merkezlerimizde, engelli kadınlarımızın da katılabileceği kurslar açıyor, engelli kadınların ve genç kızların edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürmeleri için kendilerine destek oluyoruz.”

1 gün değil her gün yanınızdayız

HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Yıldız Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle buluşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: “Engelli vatandaşlarımız bizim gerçeğimiz, bizim bir parçamız. Hayatı onlar için daha kolay hale getirmeye çalışmak hepimizin üzerine düşen bir görev.”

1 gün değil her gün yanınızdayız

ESRA BENİM KANKAM

Down sendromlu Esra Dulkadir, sempatik hareketleriyle Gölbaşı Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısına renk kattı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: “Esra benim kankam. Hepimizin engelli adayı olduğunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum.”

1 gün değil her gün yanınızdayız

MÜZİĞE ENGEL YOK

Çankaya Belediyesi’nin Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlediği etkinlikte, engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Serebral Palsi grup ailelerinden oluşan ‘Grup SP’ 5 kişilik kadrosuyla sahne aldı. Engelli ve engelsiz vatandaşların birlikte müzik yaptığı grubun çaldığı neşeli şarkılarla salonu dolduran vatandaşlar da eşlik etti.

1 gün değil her gün yanınızdayız

HER GÜN YANINDAYIZ

Engelli vatandaşlarla buluşan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can: “Biz engelli kardeşlerimizin bir gün, değil her gün yanındayız. Hayat engel tanımaz, yeter ki biz engel olmayalım.”

1 gün değil her gün yanınızdayız

ENGELSİZ KAFE AÇACAĞIZ

Engelliler ve aileleri için düzenlenen programa katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, engelli bireyler tarafından işletilecek ve geliri de burada görev yapan engelli bireylere verilecek olan bir engelsiz kafe açacakları bilgisini paylaştı.

1 gün değil her gün yanınızdayız

ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçedeki engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti. Çetin: “Pursaklar’da engelli kardeşlerimiz ve aileleri için yeni çözümler üreterek, ilçemizin sınırları içinde engelsiz hizmetler sunmaya başladık.”

1 gün değil her gün yanınızdayız

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 1 gün değil her gün yanınızdayız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Aralık 2019 tarihinde saat 16 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 1 gün değil her gün yanınızdayız haberi güncellenecektir.

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