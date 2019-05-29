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Ankara Haberleri: 1 bilinmeyenli yol problemi

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1 bilinmeyenli yol problemi

Sedat CENİKLİ
29.05.2019 - 14:41Son Güncelleme :

Birbirleriyle bağlantılı bulvarlarda 50, 70 ve 82 kilometrelik farklı hız limitlerinin uygulanması, ‘82 hız limiti’ radarlarının çalışıp çalışmadığının bilinmemesi sürücülerin kafasını karıştırıyor. Sıkça trafik cezası ödediklerini belirten vatandaşlar, “Hız limitleri yeniden düzenlenmeli” diyor.

Sedat CENİKLİ

Başkent’te ‘82 hız limiti’ radarlarının ışıkları, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mustafa Tuna’nın Eylül ayındaki “Vatandaşı yalancılığa sevk ediyor. 82’ye gerek yok” açıklamasından kısa süre sonra söndürüldü. Ardından bazı noktalarda radarlar sökülerek, yerlerine plaka okuma sistemleri yerleştirildi. Ancak ışıkları yanmayan radarların çalışıp çalışmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden radarların olduğu noktalarda, eskisi gibi yığılmalar olmaya devam ediyor. Ayrıca trafik ekiplerince farklı noktalarda seyyar radar uygulaması da yapılıyor.

1 bilinmeyenli yol problemi

BENZER YOLLARDA FARKLI LİMİTLER

Diğer yandan benzer özelliklere sahip bulvarlarda farklı hız limitlerinin uygulanması da dikkat çekiyor. Üçer şeritli Angora, Doğukent ve Turan Güneş bulvarlarında otomobiller için azami hız sınırı 50 kilometre iken, limit Bağlıca ve İncek bulvarlarında 70; Sakıp Sabancı Bulvarı’nda ise 82 kilometreye çıkıyor. Ankara ve Anadolu bulvarı gibi dörder şeritli yollarda ise 82 kilometrelik azami hız limiti uygulanıyor. Kentin ana arterlerini oluşturan ve birbirleriyle bağlantılı olan yollarda farklı hız limitlerinin uygulanması zaman zaman trafikte yığılmalara sebep oluyor.

1 bilinmeyenli yol problemi

İHTİYACA GÖRE DÜZENLENMELİ

Azami hız limiti uygulamalarındaki farklılar ve 82 radarlarındaki belirsizlik nedeniyle ‘hız limiti aşımı’ dolayısıyla sık sık trafik cezası aldıklarını belirten sürücüler, hız limiti uygulamasıyla ilgili yeni bir düzenleme istedi. Vatandaşlar, şunları söyledi: “Yani hız limiti yüz metre önce 82 kilometreyken bir anda 70’e, 50’ye düşebiliyor. Üç, dört şeritli yolda 50 kilometre ile gitmek trafik akışını yavaşlattığından yığılmalara sebep oluyor. Bir de böyle geçiş bölgelerine ya da ışıkları yanmayan radarlardan sonra yerleştirilen seyyar radarlar ceza yazıyor. Seyir halindeyken ani fren yapanlar ya da aniden hızlanan insanlar oluyor. Bu da trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Kentin ana arterleri ve bulvarlarında aynı hız limiti uygulansın. En son yıllar önce düzenleme yapılmış. Araç sayısı arttı, trafik yoğunlaştı. Valimiz Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş sürece dahil olup hız limitleri, ihtiyaca uygun olarak yeniden düzenlenmeli.”

1 bilinmeyenli yol problemi

 82’YE GEREK YOK

Tuna, 20 Eylül 2018’de Hürriyet Ankara’ya konuşmuş ve şunları söylemişti: “Vatandaşı yalancılığa sevk ediyor. Özellikle ana arterlerde böyle bir sınırlamanın olmaması lazım. Vatandaşın altında 260-280 ile giden araba var, ‘Bu arabayla 50 ile git’ deniliyor. Kedinin önüne ciğer koyup, kediye de ‘bu ciğeri iyi muhafaza et’ demek gibi bir şey bu. Nasıl olacak? İşe yaramıyor. 82’ye gerek yok” ifadelerini kullandı.

1 bilinmeyenli yol problemi

BEŞ YIL ÖNCE 70’DEN 82’YE YÜKSELTİLDİ

Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) Genel Kurulu tarafından 2014’te alınan kararla İstanbul, Eskişehir, Konya, Samsun, Esenboğa yolları ile 1071 Malazgirt, Anadolu, Sabancı ve Ankara Bulvarı gibi taşıma kapasitesi yüksek, bölünmüş yollarda otomobiller için hız sınırı 70 kilometreden 82 kilometreye yükseltilmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 1 bilinmeyenli yol problemi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde saat 14 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 1 bilinmeyenli yol problemi haberi güncellenecektir.

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