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Ankara Haberleri: +60 korosu

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+60 korosu

Murat YILMAZ
28.01.2020 - 09:09 |Son Güncelleme :

Altındağ’da yaşları 60 ila 90 arasında değişen 25 kadın, belediyeden aldıkları müzik eğitiminin ardından kurdukları ‘İkinci Bahar’ isimli koro ile hayatlarına renk kattı. Provalarda birlikte şarkılar söyleyerek stres atan ve konser veren kadınlar, “Burada derdimizi tasamızı unutuyoruz” diyor.

Murat YILMAZ

Altındağ Belediyesi Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde açılan müzik kursuna katılan Altındağlı kadınlar, ‘İkinci Bahar’ isimli bir koro kurdu. Yaşları 60 ila 90 arasında değişen 25 kadından oluşan koro, düzenlenen konserlerde müzikseverin karşısına çıkıyor. Birlikte şarkı söylemekten büyük keyif aldıklarını belirten koro üyeleri, konserlerine haftada bir Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki 2 saatlik provalarla hazırlanıyor. Koro sayesinde hayatlarının renklendiğini ifade eden kadınlar, ileride daha geniş kitlelere konserler vermeyi hedefliyor. Koroya katılan kadınların birbirlerini teşvik ederek geldiklerini anlatan Koro Şefi İlkim Eylül İlk, “Diğer merkezlerle birlikte 200 öğrencimiz var. Koromuzda da 25 öğrenci bulunuyor. Onlarla birlikte çalışmaktan çok keyif alıyorum” diyor. Koro üyeleri, çalışmalar hakkında şunları söylüyor:

+60 korosu

GELMEZSEM HUZURSUZ OLUYORUM

Havva Yıldırım (80): “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Buraya gelmezsem huzursuz oluyorum. Koroda stresimi atıyorum. Şarkı söylerken çok neşeleniyorum, zevk alıyorum. Evde sıkılıyorum, kendime hobi olsun diye buraya geliyorum. Bütün vücudum ağrıyor, ağrılarımdan burada kurtuluyorum. Eve gülerek, neşeli gidiyorum.”

+60 korosu

BURASI BENİM HAYATIM

Ayten Tuna (79): “2008’den beri korolarda türkü söylüyorum. TSM ve THM korosundayım. Sabah kalkar radyoyu açarım. Radyoyla birlikte ben de şarkı söylerim. Neşet Ertaş’ı çok severim. Onun sayesinde merak saldım. Koroya gelebilmek için pazartesi günlerini iple çekiyorum. Burası benim hayatım, burayı çok seviyorum. 79 yaşındayım, eğer burası olmasaydı ben bu kadar genç kalamazdım. Burada derdimizi tasamızı unutuyoruz.”

+60 korosu

BAYRAM SEVİNCİ YAŞIYORUM

Aysel Kabasakal (74): “Arkadaşımın desteğiyle Altındağ Belediyesi’nin açmış olduğu merkeze gelmeye başladım. Çocuklar ertesi gün bir bayram olur da heyecanlanır ya, biz de buraya geleceğimiz gün sabah erken kalkıyoruz. Çantamızı bir gün öncesinden hazırlayıp koşa koşa geliyoruz. Her geleceğim günün öncesinde bir bayram sevinci yaşıyorum.”

+60 korosu

BİZLERİ GURURLANDIRIYOR

Kadın eğitim ve kültür merkezlerinde binlerce kadını kültürle, sanatla, sporla buluşturduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Merkezlerimizde çeşitli sanat dallarında eğitim alan kadınların gün geçtikçe neler başarabildiğini görmek bizleri oldukça gururlandırıyor. Resim sergisi açan, koroya katılan, enstrüman çalan ve daha birçok alanda kendini geliştiren kadınlar geleceğin Altındağ’ına da yön veriyor. Onlar sayesinde Altındağımız sanatın ve kültürün başkenti oluyor” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden +60 korosu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ocak 2020 tarihinde saat 09 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça +60 korosu haberi güncellenecektir.

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