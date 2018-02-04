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    Yere düşünce dili boğazına kaçtı, hastanede öldü

    Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
    04.02.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Balçova ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle yere düşerek, dili boğazına kaçan Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa’nın oğlu İsmail Kocaağa (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kocaoğlu'nun yere düşmeden önce kimliği belirsiz kişilerle tartışan ve yaşanan arbede sırasında başına yumruk darbesi aldığı öne sürüldü.

    Olay, gece saatlerinde, Mithatpaşa Caddesi Korutürk Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Kocaağa, bir restoranda yemek yedikten sonra mekandan çıkarken,bilinmeyen nedenle yere düştü. Bu sırada, dili boğazına kaçan Kocaağa’ya çevredekiler müdahale etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kocaağa, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kocaağa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Öte yandan yere düşmeden önce kimliği belirsiz kişilerle tartışan ve yaşanan arbede sırasında başına yumruk darbesi aldığı öne sürülen Kocaağa’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bekar olan ve gıda sektöründe çalışan Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa’nın oğlu Ahmet Kocaağa’nın kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Kocaağa’nın ölümünde, arbedenin etkisinin olup, olmadığının araştırılacağı bildirildi.

    Ahmet Kocaağa’nın cenazesinin, Ödemiş’te ikindi vakti, Yolcuüstü Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.


    Etiketler: İsmail Kocaağa , izmir , Ahmet Kocaağa , son dakika
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