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    Yerde yatan kadına copla dayak! 2 polis açığa alındı

    DHA
    04.10.2017 - 19:07 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir kadını sokak ortasında darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı.

    Antalya'nın Alanya İlçesi’nde yerde yatan kadını 2 polis memurunun saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü, kimlikleri belirlenen polislerin açığa alındığını açıkladı.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Alanya İlçesi’nde bir kadının 2 polis memuru tarafından sokakta darp edildiğine ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemede, yerde yatan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kadına kötü muamelede bulunan polislerin kimlik ve sicil numaraları saptanarak görevden el çektirildiği kaydedildi.

    Yerde yatan kadına copla dayak 2 polis açığa alındı

    Her iki polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere ver verildi:

    "Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak; gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

    Yerde yatan kadına copla dayak 2 polis açığa alındı

    COPLA VURUP, TEKMELEDİLER

    Cep telefonu kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendinden geçmiş h?lde sokakta asfalt zeminde yatan kadının yanına gelen 2 polis, önce kadınla konuşuyor. Kadının kalkmaması üzerine polislerden biri önce kadına tekme atıyor. Yerde yuvarlanan kadına defalarca tekme atan polis memuru daha sonra elindeki copla vurmaya devam ediyor. Yerde oturan kadına tekme ve copla vurmaya devam eden aynı polisin, sonra kadını saçından tutup sürüklediği görülüyor.

    Etiketler: alanya , açığa alma , polis , dayak
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