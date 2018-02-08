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    Yerde sürükledi!

    DHA
    08.02.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

    RİZE'nin Fındıklı ilçesinde yolda yürüyen Gürcistan uyruklu Khatuna L.’yi yerde sürükleyip çantasını zorla çalan E.A. yakalandı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Olay, dün gece saatlerinde ilçenin Deniz Caddesi üzerinde meydana geldi. E.A., sokaktan geçen Gürcistan uyruklu Khatuna L.’den önce sigara ve ateş istedi, ardından arkasından yanaşarak çantasını almaya çalıştı. Yere düşen kadının çantasını zorla alan E.A., kaçarak uzaklaştı.

    Olayda yaralanan Gürcü kadın ambulansla kaldırıldığı Fındıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Olaydan sonra çevrede arama yapan polis şüpheli E.A.yı kısa sürede yakaladı. E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: rize , kapkaç , güvenlik kamerası , son dakika
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