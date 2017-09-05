Yerde hareket eden poşet gördü içini açınca gözlerine inanamadı

Öğretmen Malissa Sergent Lewis, Perşembe sabahı Kentucky'deki okuluna yetişmek için aceleyle evden çıktı. Kestirme yolu tercih ederek okula bir an önce varmayı amaçladı. Aldığı bu ani kararın karşısına ne çıkaracağından habersizdi. Okula acilen yetişmesi gerekse de yoldaki kıpırdayan siyah poşeti görünce durmak zorunda kaldı.

The Dodo'ya konuşan Malissa, “Yoldaki poşeti görünce kendi kendime ‘Poşet kıpırdıyor mu ne?' dedim ve yakınlaşınca hareket ettiğinden emin oldum” dedi. Poşetin içinde hareket eden bir şey vardı ve içine bakmaya karar verdi.







Malissa temkinle poşete yaklaştı. İçinde ne tür bir şey olduğunu bilmiyordu. Poşetin ağzının bağlı olduğunu gördü. Malissa poşetin ağzını yavaşça açtı ve içine baktı.

Kadın, The Dodo’ya “İçindeki bir yavru köpekti. Beni görünce çok sevindi. Poşetin ağzını açtığımda ve poşete güneş ışığı girince köpek sevinçten kuyruğunu sallamaya başladı” dedi.Malissa gördüklerine inanamamıştı. Biris yavru köpeği poşetin içine koyuğ ağzını bağlayarak yola bırakmıştı. Kim bilir köpek kaç saattir poşetin içindeydi.