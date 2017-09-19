Yere düşen yaşlıya yardım etmeyen dört kişiye ceza

ALMANYA'nın Essen kentinde geçen yıl ekim ayında bir bankanın para çekme otomatlarının bulunduğu alanda, 83 yaşındaki bir erkek dengesini kaybedip yere düştü. Kafasını yere çarpınca bir daha kalkamadı. Yaralı yerde inlerken, banka müşterileri de otomatlardan para çekmeye devam etti. Bu sırada peş peşe dört müşteri bankaya geldi. İlk üçü yaşlı yaralıya yardım etmezken, dördüncü ilkyardım ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralının beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bir hafta sonra da hastanede öldü. Bunun üzerine harekete geçen savcılık, dört banka müşterisine yaralıya yardım etmedikleri gerekçesiyle haklarında önce soruşturma, ardından da dava açtı.

SAVUNMASI İKNA EDEMEDİ

Mahkeme üç sanığı da suçlu buldu. Sanıklara toplam 8 bin 800 euro para cezası verdi. Sanıklardan Manfred T. (61), yerde yatan yaralıyı gören ilk müşteriydi. Parasını otomattan çekip gitti. Ancak mahkemede, “Ben onu fark etmedim” derken, avukatı “Yerde yatanın evsiz biri olduğunu düşünmüş” dedi. Hakim bu savunmayı yapan sanığa 2 bin 800 euro para cezası verdi.





ÜZERİNDEN ATLAYIP GEÇTİ

İkinci sanık Michael B. (55), güvenlik kameralarındaki görüntüsünde, para çektikten sonra yerde yatan yaralının üzerinden atlayarak bankayı terk ediyor. O da mahkemede kendisini “Bankadan bir an önce para çekip bakıma ihtiyacı olan annemin yanına gitmek istedim” sözleriyle savundu. Hakim ona da 2 bin 400 euro para cezası verdi.

NE OLACAĞINI BİLMİYORLAR

Üçüncü sanık Sandra G. (39) “Ben daha önce evsiz birisinin hakaretine maruz kaldım. Aslında suç bankaların. Kartı olmayanları bankaya almamaları lazım” dedi. Hakim Sandra G.'ye en yüksek para cezasını verdi. Sandra G. yaralıya yardım etmekten kaçındığı için 3 bin 600 euro ceza ödeyecek.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar insanların yerde yaralı yatan ve yardıma muhtaçlara neden yardım etmek istemediğini şöyle açıklıyor: “Kişilerde bilinçsiz bir korku ve endişe oluşuyor. Çünkü daha sonra olayların nasıl gelişeceğini ve kendilerinin nasıl etkileneceklerini bilmiyorlar. Ayrıca kimse günlük akışının bozulmasını istemiyor.”