Yeraltında direniş!

ZONGULDAK Ereğli’de, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı çalışan maden işçileri, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için ‘Maden ocağından çıkmama’ eylemi başlattı. Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde ve Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde çalışan işçilerin yerin 170 metre altındaki eylemi önce gece vardiyası ile başladı, ardından gündüz vardiyası da destek verdi. İki işletmedeki 410 işçi ocaklarında bekliyorlar. Ayrıca Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında gece 24.00-08.00, 08.00-16.00 vardiyalarındaki toplam 237 işçi eyleme katıldı. Yerin 250 metre altındaki madencilerden 2’si, akşam saatlerinde rahatsızlanmaları üzerine ocaktan çıkarıldı. İşçiler, işyeri hekimi tarafından tedavi edildi. Bu arada Bartın Valiliği kararıyla, 16.00-24.00 vardiyası için ocağa gelen işçilerin yer altına inerek eyleme katılmalarına, güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Polis ekipleri maden ocağı önünde önlem aldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasanın, ‘TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerindeki maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir’ şeklindeki 58’inci maddesine karşı madenciler eylem başlattı. Kuruma bağlı müessese müdürlüklerine ait maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiyasında işçiler, mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı. Gündüz 08.00-16.00 vardiyasındaki madencilerin de bir kısmı yerin altına inerken bir kısmı da ocak üstünde eyleme katıldı.

ARMUTÇUK’TA 160 GECECİ

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, işçilerin kendi inisiyatifleriyle eyleme başladığını belirterek, şöyle konuştu: “Gece vardiyasındaki arkadaşlarımız maddenin bu hafta içerisinde Meclis’e geleceğini, geç kalmak istemediklerini, ocaktan çıkmadıklarını ifade ettiler. Bizler de kendilerine bu işi diyalog ile masa başında çözmek istediğimizi söyledik. Bugün (dün), genel merkez önünde buluşacaktık. Çarşamba günü Meclis’te tüm muhalefet milletvekilleri ve Zonguldak’taki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir basın açıklaması yapacağımızı duyurmuştuk. Fakat madenci arkadaşlarımız, hükümetin bunu alelacele gecenin bir vakti geçirebileceği endişesi ile kendilerini yer altına kilitlediler. Şu anda, gece vardiyasında görev yapan 160 arkadaşımız, yeraltında. Gündüz vardiyasındaki arkadaşlarımızın da yarısı onlara destek vermek için yer altına indiler. Sendika olarak arkadaşlarımızın aldığı kararın arkasındayız. Bu madde, Meclis’ten geri çekilinceye kadar arkadaşlarımız dışarıya çıkmayacaklarını söylüyorlar.”

800 MADENCİ DE İŞE GİTMEDİ

GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir de, Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Asma-Dilaver işletmesinde, gece vardiyasında çalışan 250 işçinin ocaktan çıkmayarak, eylem yaptığını söyledi. Demir, şöyle konuştu: “Eğer mevcudu koruyarak, iş yerimizin yaşatılması isteniyorsa acilen işçi alınması gerekir. Mevcut şartlara baktığımız zaman da işyeri boşaltılmadan diğer işçi arkadaşlarımızın işe girmesi söz konusu değil. Burada, yer altında yaklaşık 250 madenci arkadaşımız var. Yer üstünde de yaklaşık 800 işçi arkadaşımız işe girmedi. Yani 1300 işçi eylemde. Diğer müesseselerde de olduğunu duyduk. Maden işçisi, çok uysaldır; ama maden işçisini belli bir zaman sonra durdurmakta bizler bile sıkıntı çekebiliriz. Biz, uzlaşı istiyoruz. Biz, işimizi yaşatmak istiyoruz.”