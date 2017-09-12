Onur Özbizerdik'in cezası belli oldu

Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'e, Ulus'ta lüks bir mekanda havaya ateş açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, "Ruhsatsız silah taşımak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezası verildi.

Mahkeme, Özbizerdik'in hapis cezasını ileride suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından ertelemedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre, Onur Özbizerdik, İstanbul Ulus’ta 12 Mart 2017 gecesi lüks bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta arabadan inmeden mekana doğru ateş etmeye başlamış ve daha sonra silahı bırakıp kaçmıştı. Özbizerdik olayın ardından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 13 Mart 2017'de tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Özbizerdik’in yargılandığı mahkemece 3 Mayıs 2017 tarihinde ise tahliyesine karar verilmişti. Onur Özbizerdik'in benzer suçlardan yargılandığı diğer davalar ise sürüyor.