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    Yer: Yozgat... Hayrete düşüren görüntü

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 22:22 | Son Güncelleme:

    Yozgat'ta seyir halinde olan bir otomobilin stop lambasından dışarıya çıkan köpek kafası, görenleri hayrete düşürdü.

    Esentepe mevkinden dört yol mevkine gitmekte olan bir otomobilin stop lambası yerinde köpek kafasının olduğunu fark eden araç sürücüleri durumu fotoğrafladı.

    Otomobil sürücüsü tarafından bagaja konulan köpeğin havasız kalmaması için sürücü tarafından sağ stop lambası söküldü.

    Stop lambasının sökülmesiyle birlikte bagaja konulan köpek, kafasını dışarıya çıkartarak hava almaya çalıştı. Bagajında köpek bulunan otomobil bir süre sonra gözlerden kayboldu.

    Etiketler: Yozgat , Kangal , köpek
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