Yer: Yozgat... Hayrete düşüren görüntü

Esentepe mevkinden dört yol mevkine gitmekte olan bir otomobilin stop lambası yerinde köpek kafasının olduğunu fark eden araç sürücüleri durumu fotoğrafladı.

Otomobil sürücüsü tarafından bagaja konulan köpeğin havasız kalmaması için sürücü tarafından sağ stop lambası söküldü.

Stop lambasının sökülmesiyle birlikte bagaja konulan köpek, kafasını dışarıya çıkartarak hava almaya çalıştı. Bagajında köpek bulunan otomobil bir süre sonra gözlerden kayboldu.