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    Yer: Taksim... Dinlene dinlene kavga ettiler

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Taksim Meydanı’nda Suriyeli gençlerin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

    Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde Suriyeli bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gençler birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Vatandaşların araya girmesine rağmen devam eden gençler, kavgayı dakikalarca sürdürdü.

    Vatandaşların zaman zaman araya girmesiyle ayrılan gençler, dinlendikten bir süre sonra yine kavga etmeye başladı. Meydanda kavgaya başlayan gençler, birbirlerine vura vura Tarlabaşı Bulvarı'na kadar gitti. Burada da kavgayı sürdüren gençler daha sonra vatandaşların tekrardan araya girmesiyle ayrıldı. Daha sonra gençler gözden kayboldu. Gençlerin uzun süre devam eden kavgası kameralara yansıdı.

    Etiketler: son dakika
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