Yer: İzmir... Sokak sanatçısına şok üzerine şok

Kentte çoğunlukla Karşıyaka Çarşısı’nda pandomim gösterisi yapan İlker Kılıçer, müzik setinden çaldığı müzikle gürültü yapıp, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle zabıta görevlileri ile karşı karşıya geldi. Zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu kapsamında, Kılıçer’e2012 yılının Nisan ayında 82 TL para cezası uyguladı. Sessiz gösterisinealdığı gürültü cezasını ödemeyen Kılıçer, kararı protesto etti.



Aradan geçen 5 yıl sonunda, Kılıçer, Türkiye’yi Hindistan’daki festivalde temsil etmeye hazırlandığı sırada aldığı bildirimle şok yaşadı. Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak zamanında yazılan cezayı ödemediği gerekçesiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kılıçer hakkında haciz işlemi başlattı. Ceza tutarının tahsili için sanatçının evindeki eşyanın haczedileceği duyuruldu.





’SANAT, NE ZAMANDAN BERİ SOKAKLARI KİRLETMEYE BAŞLADI?’



’Sokakta sanat yapmak suç mu?’diye soranKılıçer, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Beş yıl önce ’çevreyi sanatla kirlettiğim’ içinceza alan ilk pandomimci ben oldum, sanırım. Zabıta, bana ’yüksek sesle çevreyi rahatsız etmek’ten bu cezayı kesti. Sanat, ne zamandan beri sokakları kirletmeye başladı?Sokakların, kaldırımların ve betonun soğukluğununancak sanatla ısınacağını inanıyorum. Mücadelem, bunun için. Ben de sanatım içinbu cezayı ödemedim. Belediye hem bana ceza yazıyor hem de gösterilerine çağırıyor. Para mı veriyorlar, ceza mı yazıyorlar; belli değil."





Zabıtanın, kendilerini ’seyyar satıcı’ gibi gördüğünü savunan Kılıçer, cezayı ödemenin suçu kabullenmek olacağını da belirterek,şunları söyledi:



"Kabahatler Kanunu kapsamında sokakta seyyar satıcı neyse biz de oyuz, onlar için. Aynı muameleyi görüyoruz. Çevre kirliliği, yer işgali ve gürültü cezaları veriliyor. Sanat, benim kimliğim olduğu için ben de bu cezayı ödemedim; çünkü o zaman suçu kabul etmiş olurdum. Sanatıma ihanet etmiş olurdum. Ben, suçu kabul etmiyorum. Bu suçu işlemekten memnunum. Ben, cezayı ödemeyince deicra duyurusu geldi. Gülümsüyorum sadece. Uluslararası birçok festivalde ülkemi, İzmir’i temsil ediyorum. Hindistan’a gideceğim. Macaristan’a, Rusya’ya davet edildim. Bizlere destek olunması gerektiği yerde ceza alıyoruz. Ceza eski Belediye Başkanı Cevat Durak zamanında yazıldı, ideolojik siyasi yaklaşmıyorum. Derdim daha evrensel. Bu konuda biz sokak sanatçıları için yasal bir düzenleme yapılmalı."



