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    Yer: İstanbul Çatalca... 22 yıllık yanlışlık düzeltildi

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    10.01.2018 - 13:48 | Son Güncelleme:

    ÇATALCA’nın İnceğiz Mahallesi’nde yaşayan Fedai Işık’a ait 30 dönümlük tarla 22 yıl önce SİT alanı ilan edildi. Fedai Işık’ın yaptığı başvuru üzerine arkeologlar araştırma yaptı. Tarlanın yanlışlıkla SİT alanına alındığı ortaya çıktı. Yanlış karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla düzeltildi. Fedai Işık’ın oğlu İlker Işık, “Başka bir parsel için aldıkları SİT kararını bizim arazimize işlemişlerdi” dedi.

    Turizm Bakanlığı İstanbul 1 no’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 24 Kasım 1995’te, Çatalca’nın İnceğiz Mahallesi’ndeki 30 dönümlük tarlayı SİT alanı ilan etti.Yer: İstanbul Çatalca... 22 yıllık yanlışlık düzeltildi

    Tarla sahibi Fedai Işık karara itiraz etti. Tarlada yapılan incelemede herhangi bir tarihi yapı tespit edilemedi. 15 Nisan 2010 tarihinde harita üzerinden inceleme yapan kurul, tarlanın SİT alanı içinde kalmadığını bildirdi.

    İBB Meclisi Çatalca’nın Elbasan ve İnceğiz mahalleleriyle ilgili planları geçtiğimiz yıl Ocak ayında oyladı ve planlar Mayıs ayında askıya çıktı. Planlarda Fedai Işık’ın tarlasının SİT alanından çıkartılması da vardı. Ancak planlara itiraz geldi.

    İBB itiraz üzerine tarlanın güncel durumunu İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden sordu. Kurul bir kez daha tarlanın SİT alanında kalmadığını belirtti.

    İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, söz konusu parselin sit alanında kalmadığına ilişkin Kurul kararına atıfta bulunup, itirazın kabulünü, plan notundaki şekliyle, “Tarımsal niteliği korunacak alan” olarak düzenlenmesini ile uygun buldu.

    Yer: İstanbul Çatalca... 22 yıllık yanlışlık düzeltildi

    Oylama öncesi CHP Grubu adına karara itiraz eden İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu aykırı teklifte bulunup, “Yanlış yapamaz mıyız? Farkında olmadan bir yanlış yapmayalım. Bilimsel araştırma raporlarını görüp öyle karar verelim” diyerek dosyanın geri çekilmesini istedi.

    Ak Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler de, itiraz konusu parsele ilişkin kurul kararı doğrultusunda işlem yaptıklarını, yapılan düzenlemenin, tapudaki şerhin kaldırılmasına ilişkin olduğunu vurguladı. Aykırı teklif ise oy çokluğuyla reddedildi.

    YANLIŞLIKLA İLAN ETMİŞLERDİ

    Tarla sahibi Fedai Işık’ın oğlu İlker Işık, kendi tarlalarının yanlışlıkla SİT alanına alındığını belirterek, “Başka bir parsel için alınan SİT kararını yanlışlıkla bizim arazimize işlemişlerdi. Bu yanlışlığı düzelttiler. Bu tarla yıllardan beri ailemize ait. Halen üzerinde tarım yapıyoruz” dedi.

     

     

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