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    Yer: İstanbul... Bu yapılan hainlik

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 18:31 | Son Güncelleme:

    Aydos Ormanı'nda, hafriyat kamyonlarının döktüğü moloz yığınları ve piknikçilerin attığı çöpler bölgede büyük kirliliğe kirliliğe yol açarken, vatandaşları isyan ettirdi. Ormanlık alanda yaşanan çevre katliamı havadan görüntülendi.

    Kartal'da bulunan Aydos ormanında, piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açarken, çevre sakinlerini de çileden çıkardı.

    Yer: İstanbul... Bu yapılan hainlik

    Hafriyat kamyonlarının döktüğü molozlar ve piknikçilerin döktüğü çöpler tüm ormanı kapladı. Ormanlık alanda yaşanan bu çevre katliamı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanda yol kenarına ve ormanın içine atılan moloz ve çöp yığınları, çevreyi kirletirken bir yandan da tehlikeye davetiye çıkardığı açıkça görünüyor. Yol kenarlarına ve ağaç altına atılan evsel atıklar, karton kağıtlar, cam şişeler, naylon poşetler ve moloz yığınları gibi çöpler ormandaki canlıların yaşam hakkını adeta gasp ediyor.

    Yer: İstanbul... Bu yapılan hainlik

    Yaşanan bu çevre katliamına isyan eden vatandaşlar ise tepki göstererek, tüm şikayetlere rağmen yıllardır çözüm üretilmeyen bu kirliliğin artık temizlenmesini istiyor.

    “Orman değil çöplük’’

    Aydos ormanındaki katliama tepki gösteren Murat Şahin, “Buradaki çöplerin temizlenmesi lazım, orman değil çöplük gibi sanki burası. İnsanlar geliyor, berbat edip gidiyor her zaman” dedi.

    Yer: İstanbul... Bu yapılan hainlik

     

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    Etiketler: Aydos Ormanı , orman , çöp , son dakika
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