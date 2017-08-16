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    Yer: İstanbul Beyoğlu... Markette dehşet anları

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    16 Ağustos 2017 - 12:54Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 12:57

    Beyoğlu’nda bir markete ellerinde silahlarla giren kar maskeli 3 gaspçı kasalardaki 5 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

    Biri pompalı tüfekli silahlı kar maskeli 3 gaspçı geçen Cuma günü markettekilere korku salarak içeri girdi. Müşteriler panik içinde kaçışırken gaspçılar kasaların başındaki görevlilere yöneldi.Yer: İstanbul Beyoğlu... Markette dehşet anları

    Gaspçılardan biri kasiyerin boynuna pompalı tüfeğin namlusuyla vurarak kasayı açtırdı. Markette büyük paniğe neden olan olayda 3 gaspçı kasadaki 5 bin lirayı poşetlere doldurarak kayıplara karıştı. Gasp dehşetinin ardından polis olay yerine geldi.

    Kasiyerlerin ifadesi alındı. Kasiyerler ölüm tehdidiyle gaspçıların kasaları boşalttığını söylediler.

    Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Gaspçıların yakalanması için çalışma başlatıldı.


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    Etiketler: İstanbul , Beyoğlu , market , soygun
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