HiÃ§birimizin gÃ¶rmek istemediÄŸi ÅŸeyler yaÅŸandÄ±. MaÃ§ sonunda kaÃ§ tane futbolcu kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlayamÄ±yorum.
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MaÃ§ baÅŸÄ±ndan itibaren Galatasaray saha avantajÄ±nÄ± da kullanarak daha baskÄ±lÄ± bir oyun oynadÄ±.
Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor
FenerbahÃ§e'nin onlarca katÄ± kadar gol pozisyonuna girdi. Ancak bunlardan hiÃ§biri gol olmadÄ±.
GolÃ¼ bulamadÄ±kÃ§a her iki taraf Ã§ok strese girdi.
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MaÃ§tan Ã¶nce kolkola dostluk pozlarÄ± veren futbolcular o pozlarÄ±n hepsinin bir ÅŸaÅŸÄ±rtmaca olduÄŸunu gÃ¶stermek ister
gibi maÃ§ boyunca oyun oynamaktan daha Ã§ok birbirlerine oyun oynatmamayÄ± tercih ettiler.
Herkesin dÃ¶rt gÃ¶zle beklediÄŸi, tribÃ¼nleri hÄ±nca hÄ±nÃ§ dolduran, insanlarÄ± ekran baÅŸÄ±na kilitleyen derbi maÃ§Ä±n sonunda
daha birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce " centilmence bir maÃ§ olsun " diyen futbolcular birbilerine kafa atÄ±yor, boÄŸazlarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±yor veÂ
kÃ¼fÃ¼r ediyorlardÄ±.
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Ä°ki takÄ±m ligde birbirlerinin ensesinde, birinden birinin puan kaybetmesini beklerken ellerine geÃ§en bu fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendiremediler ve
iki puanÄ± birbirlerine hediye etmiÅŸ oldular.
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MaÃ§ sonunda kazanÄ±lan tek ÅŸey ikiÅŸer kÄ±rmÄ±zÄ± kart oldu...
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Evet; iki ezeli rakip berabere kalabilir, birbirlerine maÄŸlup da olabilirler ama konuÅŸulmasÄ± gereken havada uÃ§an
kartlar, kÃ¼fÃ¼rler deÄŸil; oynanan futbol ve bu futbolu iyi oynayan futbolcular olmalÄ±.
Ancak bu akÅŸam elimizdeki bu ÅŸansÄ± yitirdik.Â Â
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Bu maÃ§ derbi maÃ§lar iÃ§in kÃ¶tÃ¼ bir Ã¶rnek olarak tarihe geÃ§miÅŸ oldu.
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Åžimdi yine Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§lara bakacaÄŸÄ±z...