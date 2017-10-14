Yer fıstığı üretimi 7 yılda yüzde 43 arttı

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin önemli bölümünü karşılayan Osmaniye'de üretim yüzde 40, ekim alanı yüzde 15 arttı.



Kentle özdeşleşen yer fıstığı, gerek çerezlik gerek yağ üretimi gerekse sanayi ürünü olarak birçok alanda Osmaniye'ye önemli girdi sağlıyor.

Türkiye'deki yer fıstığı üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Osmaniye'de, ürünün yüzde 90'ı da kentteki fabrikalarda işleniyor.

Son 7 yıllık istatistiklere göre Osmaniye'deki yer fıstığı üretiminde her yıl artış olduğu görülüyor.

Kentte 2010 yılında birinci ve ikinci ürün olmak üzere 105 bin 840 dekarlık alandan 34 bin 990 ton elde edilen ürün, bu yıl 122 bin dekar alanda yaklaşık 50 bin ton olarak gerçekleşti.

Yer fstığında 2010 yılına oranla ekili alanda yüzde 15, rekoltede ise yüzde 43'lük artış görüldü.

"YILLIK 150 MİLYON LİRALIK GİRDİMİZ VAR"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl insanların pamuğa yönelmesine nedeniyle yer fıstığı ekim alanının 2016'ya göre azaldığını ancak rekoltenin arttığını söyledi.

Bu yıl birinci ve ikinci ürün olmak üzere toplam 50 bin ton üretim yapıldığını anlatan Sağlam, "Yer fıstığı ekimi nisan ayının 10'u gibi başlar, 5 ay beklendikten sonra eylül ayının ortası gibi hasat edilir. Bu yıl yer fıstığı erken ekildi ve normalinden daha erken hasat edilmeye başlandı. Bu yıl ürünün kilogramı 5 liradan alıcı buluyor. Kentte 350'ye yakın irili ufaklı yer fıstığı işleme fabrikamız var. Hem üretimde, hem işlemede 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Yıllık 150 milyon liralık girdimiz var." diye konuştu.