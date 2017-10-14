Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Yer fıstığı üretimi 7 yılda yüzde 43 arttı

Yer fıstığı üretimi 7 yılda yüzde 43 arttı

AA
14.10.2017 - 11:36 | Son Güncelleme:

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Osmaniye'de, 2010'da 34 bin 990 ton olan üretim bu yıl 50 bin tona ulaştı.

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin önemli bölümünü karşılayan Osmaniye'de üretim yüzde 40, ekim alanı yüzde 15 arttı.

Kentle özdeşleşen yer fıstığı, gerek çerezlik gerek yağ üretimi gerekse sanayi ürünü olarak birçok alanda Osmaniye'ye önemli girdi sağlıyor.

Türkiye'deki yer fıstığı üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Osmaniye'de, ürünün yüzde 90'ı da kentteki fabrikalarda işleniyor.

Son 7 yıllık istatistiklere göre Osmaniye'deki yer fıstığı üretiminde her yıl artış olduğu görülüyor.

Kentte 2010 yılında birinci ve ikinci ürün olmak üzere 105 bin 840 dekarlık alandan 34 bin 990 ton elde edilen ürün, bu yıl 122 bin dekar alanda yaklaşık 50 bin ton olarak gerçekleşti.

Yer fstığında 2010 yılına oranla ekili alanda yüzde 15, rekoltede ise yüzde 43'lük artış görüldü.

"YILLIK 150 MİLYON LİRALIK GİRDİMİZ VAR"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl insanların pamuğa yönelmesine nedeniyle yer fıstığı ekim alanının 2016'ya göre azaldığını ancak rekoltenin arttığını söyledi.

Bu yıl birinci ve ikinci ürün olmak üzere toplam 50 bin ton üretim yapıldığını anlatan Sağlam, "Yer fıstığı ekimi nisan ayının 10'u gibi başlar, 5 ay beklendikten sonra eylül ayının ortası gibi hasat edilir. Bu yıl yer fıstığı erken ekildi ve normalinden daha erken hasat edilmeye başlandı. Bu yıl ürünün kilogramı 5 liradan alıcı buluyor. Kentte 350'ye yakın irili ufaklı yer fıstığı işleme fabrikamız var. Hem üretimde, hem işlemede 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Yıllık 150 milyon liralık girdimiz var." diye konuştu.

 

Etiketler: yer fıstığı üretimi , yer fıstığı fiyatları
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri