Yer: Antalya.. Beslenirken görüntülendi

Antalya'da teknesiyle turistleri gezdiren 37 yaşındaki Ozan Ertürk Şahin, dün Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu falezler bölgesinde yanındakilerle denize girdi. 5 metre ötelerinde yaklaşık 2 metre boyundaki balığı görünce korkuya kapılan Şahin ve turistler telaşla tekneye döndü. İlk şokun ardından telefonlarına sarılan tatilciler, dünyada sayıları 400 ile 600 arasında olduğu tahmin edilen Akdeniz fokunu hem görüntüledi hem de beslenmesine şahitlik etti.

Tekne kaptanı Ozan Ertürk Şahin, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan Akdeniz fokunun kuzu balığı yiyerek beslenmesine tanıklık yaptıklarını söyledi. Gördükleri fokun çok iri olduğunu anlatan Şahin, "Suyun dibinde birkaç dakika kalıp dışarı çıkıyordu. Ağzında tuttuğu kuzu balığını suya çarparak yedi. Yabancı müşteriler önce korktu ama sonra herkes heyecanla balığı cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye başladı" dedi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLEN FOK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Antalya'da sayıları 10 ile 20 arasında değişen fok olduğunu söyledi. Sayı olarak nesli giderek azalan türler arasında yer alan fokun dünyada da toplam 400 ile 600 arasında bireyinin kaldığına dikkati çekti. Bu sayının ortalama dörtte üçünün Türkiye ile Yunanistan kıyılarında yaşadığına vurgu yapan Doç. Dr. Gökoğlu, “Kimse fok balığından korkmasın ve onu öldürmesin. Bu tür, dünyada ender olarak kaldı. Daha önce Antalya kıyılarında bulduğumuz foka 'Sepetçi' adını koymuştuk. Denize balıkçılar tarafından bırakılan sepetleri yokluyordu. İnsanlarla çok yakın bağ kurmuştu. Uyarılarımıza rağmen bir hafta sonra öldürüldü" dedi.

İNSANIN YANINA KADAR SOKULURLAR

Fokların kendi yaşam mücadelelerini veren balık türü olduğuna değinen Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu,

"İnsanların yakınlarına kadar sokulurlar. Zıpkıncıların dahi yanına sokulabilirler. Sakın korkup zarar vermesinler. Balıkçılar ağlarına zarar verdiği gerekçesiyle bu türe zarar veriyor. Devlet buna bir çözüm bulabilir. Onlar bizim yaşam sahamıza müdahale etmedi biz onların alanlarına müdahale ettik" dedi.

FOÇA'DAKİ FOKLAR KALABALIKTAN KAÇMIŞ

Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, kısa süre önce İzmir Foça'da foklar üzerinde araştırma yaptıklarını, uzun süren araştırmalarına rağmen bu balıklara rastlamadıklarını söyledi. Doç. Dr. Gökoğlu, “Bölgede yoklardı. Balıkçılar da görmediklerini söyledi. Bulundukları yaşam alanlarından uzaklaşmışlar. Çünkü çok sayıda insan onların yaşam alanlarına girmiş durumda. Daha çok Ege'deki sakin adalara çekildiler. Sessiz alanlarda balık peşinde koşuyorlar. Bütün koylar teknelerle dolu. Bu kalabalığın içine girmemeye çalışıyorlar. Sonbaharda teknelerin denizden çekilmesiyle tekrar döneceklerdir. Kasım ayında ilk yavrularını mağaralara bırakacaklar. O zaman mağaranın etrafından ayrılmazlar ve onları sık sık görme şansı buluruz" diye konuştu.

DİKKAT EDELİM, ÖLDÜRÜLMESİNLER

Fokların Antalya'da görülmesini sevindirici bulan Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Halen Antalya'da doğa var, herkes denizine girsin. Bu hayvanları görmek bile insanı heyecanlandırıyor. Bu açıdan şanslı bir ülkeyiz, dikkat edelim, öldürülmesinler" dedi.

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