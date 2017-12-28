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    Yepyeni bir VR gözlük daha yolda: Pico Neo

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 13:13 | Son Güncelleme:

    Sanal gerçeklik başlıkları son dönemlerde bağımsız hale geliyor. Bunun en büyük örneğini HTC Vive Focus oluşturuyordu. Şimdi ise HTC Vive Focus'a rakip olarak Pico Neo çıktı.

    Şık bir tasarıma sahip olan Pico Neo, HTC Vive Focus'un rakibi olarak çıktı. Cihaz Snapdragon 835 işlemciyi kullanıyor. Dahili piliyle kullanıcılara üç saatlik bir kullanım süresi sunuyor. 101 derece görüş açısı sunan aletin, 1440x1600 piksel 90 Hz LCD ekran üzerine kurulan sanal gerçeklik başlığı ve önünde iki tane kamerası bulunuyor. Öndeki bu kameralar 6 eksende hareket özgürlüğü veriyor. Harici takip donanımlarına ihtiyaç duymayan Neo, iki farklı kontrolcü ile elde edilebiliyor.

    Yepyeni bir VR gözlük daha yolda: Pico Neo

    Normal sürümünde 3, kurumsal sürümünde ise 6 eksente hareket özgürlüğü sunuyor. Aynı zamanda kablosuz kontrolcüsü bulunan ürün, kullanıcılara daha rahat bir kullanım sunuyor. Sanal dünya ile kontrolü kolaylaştıran bu cihazlar aynı zamanda çok küçük bir yer kaplıyor. Normal sürümü 610 dolar olan cihazın, kurumsal sürümü ise 810 dolardan önümüzdeki ay satışa çıkıyor.

    Etiketler: Pico Neo özellikleri , Pico Neo VR gözlük
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