Yepyeni bir oyun, yepyeni bir macera... Uncharted: The Lost Legacy!

Böyle lap diye senaryonun içine düştük ama daha derinleşmeden hemen söyleyeyim: Kayıp Miras'ta Drake yok! Evet, doğru tahmin: Sully bile yok! Onun yerine serinin önceki oyunlarından tanıdığımız Chloe'yi kontrol ediyor ve özel bir askeri birlik komutanı olan Nadine ile birlikte yol alıyoruz.

Kayıp Miras'ın hikayesine dönecek olursak, Chloe ile Tusk of Ganesh adında değerli bir antikanın peşine düşüyor ve onu Asav'dan önce bulmak için Hindistan'a, Hoysala İmparatorluğu'na doğru yola çıkıyoruz. Sonrasında olaylar gelişiyor...

ASAV'A KARŞI AMANSIZ BİR MÜCADELE

Uncharted: Kayıp Miras, yeni bir Uncharted oyunu olduğu kadar aslında bir DLC olmaktan çok da öteye gidemiyor. Kayıp Miras'ın Uncharted 4'e paralel bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yani, senaryo benzer, karakter tanıdık, çatışmalar birebir aynı. Fakat yeni bir Uncharted 4 oyununa kim hayır diyebilir ki?

Kayıp Miras'ta, Tusk of Ganesh'i elde etmek için kötü kahramanımız Asav'a karşı başlayan zaman yarışında, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu'nun tadını alıyor ve oyunun sonuna yaklaşıkça, yeni bir Uncharted oyununun ne zaman geleceğini düşünmeye başlıyorsunuz. Neyse ki, sonrasında multiplayer bölümü var, ona da sonra değineceğim.

İMARA AÇILMAMIŞ ORMANLAR

Uncharted: Kayıp Miras, görselliğiyle önceki oyunun çıtasını biraz daha yukarıya taşıyor. Bu anlamda gerçekten geliştirici ekip Naughty Dog'u tebrik etmek gerek. Uncharted 4, görselliğiyle harika bir oyundu; yapımcı şirket Kayıp Miras ile bu konuda zirveye ulaşmış diyebiliriz. Ormanda olduğunuzda, yer yer bir ağacın altına uzanıp kuş cıvıltılarını dinlemek isteyebiliyorsunuz. (Yakında "mangalcıları" oyunlarda da görebiliriz!) Buna şelale ve dereler de eklendiğinde, Kayıp Miras oldukça dinlendirici bir oyun olabiliyor. Görsellik kısmını iki kelimeyle özetleyecek olursam, "tablo gibi" yakıştırmasını yapabilirim; o derece iyi.

Elbette, işin yalnızca orman kısmı yok. Sokak planları ve çevre etkenleri de bir o kadar geliştirilmiş. Daha fazla obje, daha fazla karakter ve daha fazla yol yer alıyor. Haritalar daha geniş ve daha kalabalık işlenmiş.





BULMACALAR TAM TADINDA

Kayıp Miras'ta, elbette bu tip oyunların olmazsa olmazı olan bulmacalar da mevcut. Chloe ve Nadine, Tusk of Ganesh'e ulaşmak için haritadaki farklı alanlara uğrayıp çeşitli bulmacalar çözüyor, çatışmalara giriyor ve hedeflerine adım adım ulaşıyor.

Evet, bulmacaların, bu tip oyunların belkemiği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, ancak oyuncuyu yıldırmayacak oranda. Kayıp Miras'ta, bulmacaların zorluk seviyesi tam tadında bırakılmış: Ne çok zor, ne de çok basit. Platformlar arası hareket ederek -ve aynı zamanda bubi tuzaklarına göğüs gererek- çözmemiz gereken bulmacaların yanı sıra, tıpkı önceki oyunda ve Resident Evil 7'de de olduğu gibi, duvardaki şekillerin üzerine gölgelerini düşürmemiz gerekiyor. Benim en beğendiğim bulmacalar bunlar oldu, sizleri bilemem. Bu bulmacalar biraz zorlu olabilir, ama neyse ki kahramanlarımız ufak ipuçlarıyla size yardımcı oluyor.





AKSİYON YERLİ YERİNDE

Uncharted: Kayıp Miras'ın çatışma mekaniği de aynen Uncharted 4'teki gibi. Chloe silahını iyi kullanıyor ve aksiyon anlarında size aynı tadı veriyor. Yok, eğer gizliliği seviyorsanız, oyunda yine aynı şekilde gizlenmek için yüksek çimleri kullanıyor, düşmanlarınızı sessizce halledebiliyorsunuz. İşin platform kısmı da bildiğiniz gibi; yüksek çıkıntılara tutunuyor, halatla metrelerce yarıkları geçiyor ve yine ana kahramanın kas gücünü zorluyorsunuz.

Bütün bunlar ayrı ayrı bakıldığında belki yavan gelebilir, belki Uncharted 4'ün tekrarı gibi görünebilir fakat Uncharted: Kayıp Miras gerçekten bir bütün halinde iyi bir oyun olmayı başarıyor. Ha, oyunda hiç mi yenilik yok? Var!

Uncharted: Kayıp Miras'ta, seriye yeni bir özellik eklenmiş. Artık kilitleri açabiliyoruz. Çok sayıda oyunda gördüğümüz bu özellik, evet, çok heyecanlandırıcı olmayabilir. Ama olsun; "Hiç mi yenilik yok?" sorusuna "Var!" dedirtebiliyor en azından.

Şaka bir yana, Uncharted: Kayıp Miras'ın belki de en büyük eksisi, Uncharted 4'ün üzerine yenilik getirmemesi ve ayrıca oyunun beklediğimizden çok kısa olması. Ne kadar kısa olduğunu söylemeyeceğim; aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey.

MULTIPLAYER İLE YOLA DEVAM

Son olarak Uncharted: Kayıp Miras'ın multiplayer kısmından da bahsedeyim ve incelemeyi noktalayalım. Oyunu bitirdikten hemen sonra dalacağınız multiplayer bölümü, Uncharted 4 multiplayer bölümünü size getiriyor. (Bu da mı gol değil?!)

Evet, Kayıp Miras ile Uncharted 4 aynı multiplayer üzerinden ilerliyor ve eğer hali hazırda Uncharted 4'ün multiplayer bölümüne takılıyorsanız, aynı manzarayla karşılaşacağınızı bilmelisiniz. Neyse ki, Survival Arena, farklı bir heyecan sunuyor bizlere. Burada 50 yerine 10 dalga şeklinde gelen düşmanlara karşı takım arkadaşlarınızla birlikte savaşıyorsunuz ve bazı dalgalarda, farklı özellikler de savaş alanında cereyan edebiliyor. Survival Arena eğlenceli ama bir o kadar da zor.

SONUÇ

Sonuç olarak Uncharted: Kayıp Miras için keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Uncharted 4'ten hevesini alamamış olanlar, Kayıp Miras'ı fazlasıyla beğeneceklerdir. Uncharted serisine gönül vermiş olanlar zaten Chloe ve Nadine'in hikayesi ile yeni bir serüvene atılmış ve çoktan tamamlamışladır. Ancak Uncharted: Kayıp Miras, merak edip, çekimser kalanlara da keyifli bir oyun sunuyor.