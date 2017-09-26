Yepyeni bir Nokia 8 geliyor!

Eski günlerine geri dönmeye çalışan Nokia, yeni amiral telefonu Nokia 8 ile karşımıza çıkıyor. İlk model Nokia 8’de 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyordu. 13 MP çift arka kamerası ve 5.3 inç boyutunda ekranı ile öne çıkan ilk modelin üzerine yeni bir Nokia 8 modeli daha geliyor. Uzun süredir sızıntılarla karşımıza çıkan Nokia 8’in daha yüksek RAM ve depolama kapasitesine sahip özel versiyonu satışa çıkacak.

Nokia 8’in bu yeni özel versiyonunun farkı ise sadece mavi renkte satışa sunulması, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olması. Fiyatı ise 669 euro olacağı yani normal versiyonundan 90 euro daha fazla etiket fiyatıyla yer alacağı belirtildi.



20 Ekim tarihinde Avrupa pazarında satışa çıkacak olan Nokia 8’in ilk olarak Almanya’da satışa sunulacağı açıklandı. Nokia 8’in özel versiyonunun Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.