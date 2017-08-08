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    Yepyeni bir işlemci: Intel Core i3-8300 hakkında her şey

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 07:47Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:47

    Intel, ilk dört çekirdekli Core i3 işlemcisi için geri sayıma başlamış gibi gözüküyor. Intel Core i3-8300 işlemci, özellikle fiyatıyla adından söz ettirecek cinsten.

    14 nm Coffee Lake-S silikonu üzerine kurulu olacak Intel Core i3-8300, Core i3 ailesi için 150 dolarlık fiyatıyla biraz yüksek kalabilir ancak işlemcinin dört çekirdek ile geleceğini de unutmamak gerek. Ek olarak, işlemcide işletim sistemi için sekiz mantıksal işlemciyi aktif hale getirecek Hyper Threading özelliğinin de yer alacağını belirtelim.

    Yepyeni bir işlemci: Intel Core i3-8300 hakkında her şey
    Hyper Threading özelliğinden yoksun Core i5 ailesine göre, ilk defa daha fazla mantıksal işlemci sunacak olan bu Core i3 modeli tabii ki dikkat çekmeyi başarıyor. Öte yandan Core 3-8300 ise, Core i5’teki Turbo Boost özelliğine sahip olmayacak. Intel Core i3-8300 işlemcinin 4.00 GHz saat hızına sahip olacağı ifade edilirken, L3 önbelleği miktarı ve ne kadar güç harcayacağı konusunda henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    Intel Core i3 Coffee Lake işlemcilerin 2017 yılının sonu ya da 2018 yılının başı gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Etiketler: intel , işlemci , Intel Core i3-8300
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