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    Yepyeni bir akıllı gözlük daha: Magic Leap One

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Magic Leap, uzun süren çalışmalar sonunda bekleyenlerine müjdeli haberi verdi. Magic Leap, artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerine sürekli çalışıyor ama ortaya net bir şey koyamıyordu. Sonunda Magic Leap One'ın 2018'de satışa sunulacağı duyuruldu.

    Uzun süredir çalışmalar yapan Magic Leap'te sona gelindi. Magic Leap One artırılmış gerçklik gözlüğün 2018'de tanıtılacağı duyuruldu. Kayak gözlüğünü andıran tasarımıyla gelen Meagic Leap One, Microsoft HoloLens ile aynı sistemde çalışıyor. Kullanıcın başını çevreleyen gözlük, diğer artırılmış ve sanal gerçeklik gözlüklerinden biraz farklı. Çalışması için bir bilgisayar veya telefona ihtiyacın duyulmadığı gözlüğün görevleri, ana gövdedeki birim ve kemer yardımıyla bele ya da omuza takılan bir diskteki işlemci birimi arasında paylaştırılıyor ve çalışıyor. 

    Yepyeni bir akıllı gözlük daha: Magic Leap One

    Şirketten yapılan açıklamada ise gözlüğün MacBook Pro veya bir oyun bilgisayarı ile aynı seviyede güç üreteceği söylendi. Ana gövdede yer alan işlemciyse; göz, hareket, baş hareketleri ve ses takibi yapabiliyor. Altı dış kameranın ve yerleştirilmiş hoparlörün bulunduğu cihazın üzerindeyse sesle kontrol için 4 adet mikrofon yer alıyor. Magic Leap'in son kullanıcıya sunduğu gözlükte sorunlar yaşandığı söylenmiş olsa da, deneyenler demo versiyonda hiçbir şekilde yavaşlamadığını belirtiyor.

    Yepyeni bir akıllı gözlük daha: Magic Leap One

    Deneyenlerin en çok beğendikleri özellikler ise; karakterlerle göz teması kurulabilmesi ve çizgi roman okunabilmesi. Son olarak Magic Leap'in Apple ARKit'te çalışmalarına hız verilmesiyle gözlüğün 2018'de satışa sunulacağı kesinleşti fakat fiyatının ne kadar olacağı belli değil. 

    Etiketler: Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü
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