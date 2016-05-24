Yenitepe'de 2. Etap Zamanı

Nuhoğlu kalitesiyle Kadıköy'de hayata geçirilen Yenitepe Kadıköy'ün ilk etabının satışları sona erdi ve tamamlandı. Çok beklenen 2. etap satışa sunuluyor.

Fikirtepe konut projeleri arasında “Yenitepe Park” ve “Yenitepe Cadde” olmak üzere 2 etaptan oluşan Yenitepe Kadıköy projesi İstanbul’un çekim noktası Anadolu Yakası’nda yükseliyor.



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Yenitepe Kadıköy, üçgen formlu 5 katlı 2 baza üzerinde 21 katlı 4 kuleden oluşan ve içerisinde 1+0’dan 5+1’e kadar 1.100 adet bağımsız ünite yer alan a plus bir proje olarak ön plana çıkıyor.



Tümünde Leed Gold sertifikası bulunan akıllı binalarda konut, ticari alan ve home ofisler yer almaktadır.

Yenitepe Kadıköy, Anadolu Yakası’nın cazibe merkezlerine yakınlığı sebebiyle benzersiz bir yaşam projesidir.



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Projenin ilk etabını oluşturan Yenitepe Cadde’de bilindiği gibi tüm satışlar tamamlandı ve etap bitirildi. Şimdi 2. Etap zamanı. Her cepheden farklı manzaraya sahip geniş ve ferah daireler, Çamlıca, Adalar ve tarihi yarımadadan benzersiz kareler sunulan 2. EtapYenitepe Park satışa sunuldu.



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Çağdaş mimarisi ve yeşil alanlarıyla Yenitepe Park, Fikirtepe’ye yepyeni bir soluk getirecek benzersiz bir proje olarak ön plana çıkanYenitepe Park’ta toplam 53.155 m2 satılabilir alan bulunmaktadır.



391 adet daire, 37 tane home ofis ve 19 tane ticari alan, Yenitepe Park çatısı altında buluşmaktadır.

Ulaşım noktalarının kesiştiği yerde konumlanan Yenitepe Park, şehrin dört bir yanına kolay ulaşabilme imkanı sağlamaktadır.



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