Yenilmiş aslan

RUSSELL Crowe imzalı “Son Umut” (The Water Diviner) filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz, senaryoyu ilk okuduğunda canlandıracağı rolle ilgili bir cümleden çok etkilendiğini söyledi. Filmin dikkat çekici karakterlerinden Türk askeri Çavuş Cemal’i canlandıran ünlü komedyen, “Senaryoda geçen şu cümleden çok etkilendim; ‘O, yenilmiş bir aslan’. İlk çekim günümüzde, Yılmaz’la (Erdoğan) kendimizi gerçekten savaşın içinde sandık. Efsanelerden hikâyeler çıkarabilirsiniz ama bu kadar gerçekçi bir hikâye ortaya çıkarmak hiç kolay değildir” dedi.



SAVAŞ, MANASIZ BİR OLGU

Cem Yılmaz, Çanakkale Savaşı’ndan dört yıl sonra savaşa gönderdiği üç oğlunun kaderini öğrenmek üzere İstanbul’a gelen Avustralyalı çiftçi Connor’ın hikâyesini konu edinen filmin çekimleri sırasında Çanakkale Şehitliği’ni de ziyaret ettiğini belirtti. Savaşın acı yüzünden bahseden oyuncu, “Savaş, manasız bir olgu. Herkes vatanını sevebilir ama savaş farklı bir şey. 2015, bu savaşın 100’üncü yılı olacak. Şehitlikleri iki ya da üç kez ziyaret ettim. Anzaklarla Türkleri orada yatarken görmek çok üzücü” diye konuştu. Hollywood yıldızı Russell Crowe’un hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği “Son Umut”, 26 Aralık’ta vizyona girecek.