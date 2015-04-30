Yenilmezler'in partisine ünlü yağdı

Bu yılın merakla beklenen filmlerinden olan “Marvel’dan Yenilmezler: Ultron Çağı” için önceki akşam, Bebeköy Backyard’da LG OLED TV sponsorluğunda özel bir parti düzenlendi. Mert Vidinli’nin ev sahipliğini üstlendiği partiye iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Gecede DJ Doğuş Çabakçor’un müzikleriyle eğlenen davetliler, filmde yer alan süper kahramanların aksesuvarlarıyla poz verdiler. Film, bugün vizyona girdi.

Pelin Karahan partiye eşi Bedri Güntay’la katıldı. Karahan, 4 aylık olan bebeği Ali Demir için bu sezon yeni bir projede yer almayacağını söyledi.

Ön balayı yok

Ferhan-Derya Şensoy kardeşler partiye beraber katıldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Seçkin Özdemir’le Dubai’de tatil yapan Derya Şensoy, gelen ön balayı yorumlarına açıklık getirdi: “Yok öyle bir şey... Her Dubai’ye giden balayı için gitmiyor”



Helin'e abla desteği

Kısa süre sonra tasarladığı kıyafetleri bir davetle tanıtacağını söyleyen Helin Avşar, ablası Hülya Avşar’ın da bu tanıtımda modellik yapacağını belirtti.

Düğün 10 Ekim'de

Merve Sevi, nişanlısı Hakan Özten’le beraber partiye katıldı. 10 Ekim’de yapılacak düğünlerinin hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Sevi, İstanbul’da evleneceklerini söyledi.

Cem'e rakip oluyor

Ayşe Hatun Önal, çıkaracağı yeni single hakkında “Eğlenceli ve komik bir şarkı olacak” dedi. Önal’ın bu açıklaması “eski sevgilisi Cem Yılmaz’a rakip oluyor” yorumlarına neden oldu.



