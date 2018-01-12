Yenilikçi fikirler Android Akademi Demo Day’de buluştu

Geliştirdiği yenilikçi ürün, çözüm ve servislerle daima girişimcilerin yanında olan Google Türkiye ve Girişimcilik kültürünün yaygınlaşarak gençler arasında bir kariyer seçeneği haline gelmesi amacı ile çalışan Girişimcilik Vakfı öncülüğünde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, General Mobile ve Türk Hava Yolları’nın desteğiyle düzenlenen düzenlenen Android Akademi programında final aşamasına gelindi.

“Geleceği yazmaya başla” sloganıyla yola çıkan ve yazılım alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin girişimci ruhunu teşvik etmek için düzenlenen Android Akademi’de, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler getiren projeler ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini 11 Ocak 2018 tarihinde bir araya getiren Android Akademi Demo Dayetkinliğinde ödüllendirildi.

Toplumsal sorunlara teknolojik çözümler

Android teknolojisini kullanarak Vatandaş Etkileşimi, Akıllı Şehirler ve Erişilebilirlik alanlarında yaşanan toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üreten uygulamaların geliştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen ve 120 başvurunun yapıldığı Android Akademi programı kapsamında, online mülakatların ardından belirlenen ekiplere yönelik eğitim ve mentorluk süreci 16–20 Ekim tarihleri arasında arasında gerçekleşti. Startup sunum eğitimleri ise 13-14 Kasım tarihlerinde verildi.

Finale kalan 8 Startup projenin sunumu, açılış konuşması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan Demo Day etkinliğinde gerçekleşirken, jüri değerlendirmesinin ardından Android Akademi programında ilk üçe giren projeler açıklandı. Oylama sonrasında SensGreen, Car4Future ve ÇözümKent projeleri seçildi.

Android Akademi programı kapsamında ilk üçe giren proje ekipleri San Francisco'da girişimcilik ekosistemi gezisinin yanı sıra devamlı mentorluk desteği almaya hak kazandı. Android Akademi ekiplere, uygulamalarını daha da geliştirmelerine yönelik destek sağlamaya devam edecek.

PROJELER HAKKINDA



SensGreen

B2B bir çözüm sunan Sensgreen ile enerji tasarrufu etmek isteyen şirketlerin çalışanlarına, sağladığı arayüzle mevcut koşullar altında ortam koşullarıyla alakalı geri bildirimler vererek binalardaki mevcut iklimlendirme sistemlerinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor.



Car4Future

Car4Future, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarını bulma, şarj ünitesi sahiplerinin de gelir elde etmek için istasyonlarını paylaşıma açmasına imkan tanıyor.

ÇözümKent

ÇözümKent, vatandaş belediye etkileşimini arttırmak amacıyla oluşturulmuş bir mobil uygulama platformudur. Bu uygulama ile insanlar çevresinde gördüğü̈ herhangi bir olay, problem ve sorunların fotoğrafını veya kısa videosunu çekerek uygulamaya yükler ve bu iletiler ilgili yerel belediyelere iletilerek sorunlar çözüme kavuşturulur.