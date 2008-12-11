Yenilgiye inandÄ±k

Edip Uras yazÄ±yor - Aragones (FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼) (MaÃ§ Ã¶ncesi geÃ§en Dinamo Kiev maÃ§Ä±ndan beri FenerbahÃ§eâ€™de nelerin deÄŸiÅŸtiÄŸi sorusuna cevap veriyor)

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â€˜Buraya getirdiÄŸim kadro elimdeki kadronun en iyisiâ€™ demiÅŸti Aragones maÃ§tan Ã¶nce Uefa.comâ€™daki aÃ§Ä±klamasÄ±nda. FenerbahÃ§eâ€™nin Avrupa sahnesine devam etmek iÃ§in ya kazanmasÄ± ya da kazanmasÄ± gerekiyordu. Dinamo Kievâ€™in teknik direktÃ¶rÃ¼ Yuri Semin ise â€˜denge ve sabÄ±r gerekliâ€™ diyordu, UEFA KupasÄ±â€™na devam iÃ§in tek puanÄ±n yeterli olacaÄŸÄ± maÃ§ Ã¶ncesi. Son iki maÃ§Ä±nÄ± da son dakikalarda yedikleri gollerle kaybetmiÅŸlerdi. Semin bunu â€˜tecrÃ¼besizliÄŸeâ€™ baÄŸlÄ±yordu.

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FenerbahÃ§e Åžampiyonlar Ligiâ€™nde bu sezon son maÃ§Ä±na Ã§Ä±karken, geÃ§en sezonun baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ok altÄ±nda bir grafik Ã§izmiÅŸti. SahasÄ±nda nice AvrupalÄ±â€™ya beraberliÄŸi bile zor gÃ¶ren sarÄ± lacivertliler bu sezon Arsenal ve Porto karÅŸÄ±sÄ±nda KadÄ±kÃ¶yâ€™de Ã§aresizleri oynamÄ±ÅŸ, Dinamo Kiev ile oldukÃ§a sÄ±kÄ±cÄ± golsÃ¼z bir maÃ§ sonunda puanlarÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Fenerâ€™in diÄŸer puanÄ± Arsenal deplasmanÄ±nda gelmiÅŸ, 0-0â€™lÄ±k sonuca raÄŸmen FenerbahÃ§eâ€™nin oynadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyin futbol olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda ciddi deliller gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. MaÃ§ Ã¶ncesi FenerbahÃ§eâ€™nin Kievâ€™den Ã§Ä±karacaÄŸÄ± Ã¼Ã§ puan bu sene bir kez daha ÅŸapkadan tavÅŸan Ã§Ä±karmasÄ±na baÄŸlÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼yordu. Bir Åžeker BayramÄ± gecesinde KadÄ±kÃ¶yâ€™de kaybettiÄŸini soÄŸuk bir Kurban BayramÄ± gecesinde Kievâ€™de geri almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu Kanarya.

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Aragones maÃ§a, son Denizlispor karÅŸÄ±sÄ±ndaki kadroda Vederson â€“ UÄŸur, KazÄ±m - Deivid deÄŸiÅŸiklikleri yaparak baÅŸladÄ±.ÂÃ–nce ÅŸunu sÃ¶ylemek gerek: deplasmanda Åžampiyonlar Ligiâ€™nde Ã¼Ã§ puan iÃ§in Kievâ€™e gidiyorsun, yedeklerde kaleci haricinde defans oyuncularÄ±n Yasin, Ã–nder, Vederson var. DiÄŸer Ã¼Ã§ yedeÄŸin Maldonado, Ali Bilgin ve sezon baÅŸÄ±ndan beri forma ÅŸansÄ± bulamayan Ä°lhan Parlak. Hangi kadrodan, hangi hedeften, hangi planlamadan bahsedilebilir. Aziz BaÅŸkan hafta iÃ§i â€˜futbolcularÄ±n hedeflere ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±ndanâ€™ bahsetmiÅŸ hakketmediÄŸi halde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayanlar arasÄ±nda kendisine bir yer aramÄ±ÅŸtÄ±. Bunun adÄ±nÄ± hemen koyalÄ±m: bu sezon ÅŸimdiden FenerbahÃ§e futbol takÄ±mÄ± adÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve bunun tek sorumlusu da yaptÄ±klarÄ± ve yapmadÄ±klarÄ± ile Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™dÄ±r. TaraftarÄ±n elinden Avrupaâ€™nÄ±n yÃ¼kselen gÃ¼neÅŸini aldÄ±nÄ±z bari hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸama hakkÄ±na ortak olmayÄ±n.

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Ä°lk yarÄ±nÄ±n neredeyse tek olayÄ± 20. dakikada orta alanda kaptÄ±rÄ±lan bir top, Eremenkoâ€™nun soldan gÃ¼zel koÅŸusu, Volkanâ€™Ä±n tÃ¼m kariyerini ve potansiyelini bir kez daha hiÃ§e sayarak yaptÄ±ÄŸÄ± inanÄ±lmaz zamanlama hatasÄ± ve Dinamo Kievâ€™e hediye edilen goldÃ¼. FenerbahÃ§eâ€™nin orta alanda her zamanki gibi gezdirdiÄŸi toplar ve Ä±ssÄ±z hÃ¼cumlarÄ± Guizaâ€™nÄ±n yarÄ±m yamalak kafasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Kiev kalesini zorlamadÄ± bile. UkraynalÄ±lar maÃ§a â€˜denge ve sabÄ±râ€™ diye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±, FenerbahÃ§e Ã§ok beklemek zorunda bÄ±rakmadÄ±, devre bitmeden teslim bayraÄŸÄ± Ã§ekilmiÅŸti. Â

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Ä°kinci yarÄ± Aragonesâ€™in deÄŸiÅŸiklik getirmeyen deÄŸiÅŸikliklerini izledik. Ã–nce sakatlÄ±k nedeniyle SelÃ§uk yerini Maldonadoâ€™ya bÄ±raktÄ±. Sonra Alex Ã§Ä±kÄ±p Ali Bilgin oyuna girdi. Bu deÄŸiÅŸiklikten sonra Deivid, Alexâ€™in rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendi, saÄŸ kanatta Ali Bilgin ÅŸans buldu. 72. Dakikada ise UÄŸurâ€™un yerine Ä°lhan Parlak kurtarÄ±cÄ± olarak oyuna girdi, forvet sayÄ±sÄ± iki oldu. MaÃ§Ä± izlemediyseniz veya izlerken uyuyakaldÄ±ysanÄ±z iÃ§iniz rahat olsun: ikinci yarÄ± iÃ§in sÃ¶ylenecek hiÃ§bir â€˜ÅŸeyâ€™ yok. Top dolaÅŸtÄ±r, yan pas yap, biraz ilerle, topu kaptÄ±r, kontra atak olsun, tedbiri elden bÄ±rakmayan ve Ã§oÄŸalamayan Dinamo Kiev bunlarÄ± kullanamasÄ±n, baÅŸa sar, top dolaÅŸtÄ±r, yan pas yap. HiÃ§ mi FenerbahÃ§e deplasman maÃ§Ä± seyretmediniz son zamanlarda?

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TaraftarÄ±ndan baÅŸkanÄ±na, futbolcusundan teknik direktÃ¶rÃ¼ne hiÃ§ kimse inandÄ± mÄ± UEFA KupasÄ±â€™na bu takÄ±mÄ±n devam edeceÄŸine? Bir kiÅŸi var mÄ±, teknik heyette veya mahalledeki kahvede FenerbahÃ§eâ€™nin bu maÃ§Ä± kazanacaÄŸÄ±na inanan? Futbolcusunun baÅŸÄ± Ã¶ne eÄŸik, teknik direktÃ¶rÃ¼ maÃ§Ä±n Ã§ok uzaÄŸÄ±nda hangi takÄ±m futbolun bu seviyesinde hak iddia edebilir? BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en iyi iÅŸi muhteÅŸem statta oynanacak UEFA KupasÄ± finalinde BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ iÅŸi FenerbahÃ§e futbol takÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶remeyecek Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m. Bize de geÃ§en seneki Åžampiyonlar Ligi anÄ±larÄ±yla kocaman bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±...