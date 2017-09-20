Papara, bir yılda 300 bin kullanıcıya ulaştı

Bir yılda 750 milyon TL’nin üzerinde finansal işlem hacmine ulaşan Papara'da bugün itibariyle her 7 saniyede bir işlem gerçekleşiyor. Hem web'de hem cepte baştan aşağı yenilenen Papara, yine Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üyesi olarak Türkiye'de ilk defa banka bağımsız MasterCard logolu bir ön ödemeli kart olan Papara Card'ı kullanıcıların hizmetine sundu.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, Papara CEO’su İlker Diker ve Papara CTO’su Emre Kenci’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda verilen bilgiye göre dijital ödemelerin en hızlı büyüyen markası Papara, baştan aşağı yenilendi.

BİR İLKE İMZA ATTI

Ahmed Faruk Karslı, Papara’nın hiçbir banka altyapısı kullanmadan, kendi teknolojisi ve lisansları ile kart operasyonunu yürüttüğünü söyledi. Karslı, yine ön ödemeli kart olmasına rağmen karta yüklenen ya da hesaba gelen paranın ATM’lerden çekilebiliyor olmasının bir ilk olduğunu vurguluyor. Papara Card, bu yönleriyle kullanıcılarına avantajlar sağlayarak diğer ön ödemeli kartlardan ayrışıyor.

Adeta banka olmadan bir bankanın yapabileceği birçok hizmeti sağladıklarını anlatan Karslı, Türkiye’de bankacılık sistemi ile ilgili tanışmayan önemli bir kesim olduğunu söylüyor. BKM verilerine göre yetişkinlerin yüzde 44’ü hala banka hesabı sahibi değil. 18 yaş altı kitleyi de buna eklediğinizde her iki kişiden birinin finansal ürünlere erişiminin olmadığını anlatan Karslı, “Biz Türkiye’nin 2023’te nakitsiz topluma geçiş vizyonunda bu boşluğu doldurarak banka hesabı olmayan veya bankacılık sistemini kullanmak istemeyen insanların da ödeme yapabilmesini ve birbirine para gönderebilmesini sağlıyoruz” dedi.

ÖZELLİKLE GENÇLER YÖNELDİ

Papara CEO’su İlker Diker, kısa sürede 300 bin kullanıcıya ulaşan Papara’nın özellikle gençler tarafından hızla kabul gördüğünü ve Papara olarak kullanıcı odaklı yaklaşımla tüm ihtiyaç ve talepler üzerinde çok çalışarak web ve mobil altyapılarını sil baştan tasarladıklarını kaydetti.