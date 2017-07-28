Yenilenebilir enerjiye yerli katkı desteği yönetmeliğinde değişiklik

Bakanlığın, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine ödenecek fiyatın, lisansta bulunan ilk kurulu gücün tamamının işletmeye girmesi halinde işletmeye girdiği tarihten itibaren, kısmen işletmeye alınması halinde ise YEKDEM'e katıldığı tarihten itibaren başlatılmasına karar verildi. Ayrıca, yerli katkı ilave fiyatı hesaplama formülü sektörle paylaşıldı.

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi başlığında yer alan "kule bağlantı elemanları" bütünleştirici parçasının kule parçalarını birbirine bağlamada kullanılan bağlantı elemanları (kule-kule) için yerli imalat şartının 1 Ocak 2018'e kadar aranmayacağı da kararlaştırıldı.