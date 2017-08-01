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Yenilenebilir enerji üzerinde çalışıyor

Hürriyet Haber
01 Ağustos 2017 - 10:03Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 10:03

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanmasının çok önemli olduğunun başta Tesla olmak üzere birçok büyük şirket farkında. Bu nedenle Alphabet de bu konu üzerinde yoğun olarak çalışıyor.

Bloomberg tarafından açıklanan Malta projesi, enerjiyi depolamak için soğuk antifriz ve sıcak tuz kullanıyor. Bu da Li-ion pillerden daha uzun bir süre güç tutmak için tasarlanmış bir sistem olup Tesla'nın ticari ölçekli Powerpack'i kullanarak gücünü korumak için kullandığı yöntemdir.

Sistemin çalışma prensibi, iki tanktan biri tuzla, bir diğeri de antifriz (veya benzeri bir hidrokarbon sıvısı) ile doldurulur. Daha sonra sistem rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği alır. Bu hem sıcak hem de soğuk havaya dönüştürülür. Bu sıcak ve soğuk hava tuzu ısıtır ve antifrizi soğutur. Ardından, sıcak ve soğuk hava birbirine doğru itilir ve bir türbini hareket ettiren rüzgâr gücüne neden olarak, ızgara için tekrar kullanılabilir elektrik enerjisi üretir.

Bunun gibi yaratıcı buluşlara bugünkü Dünya şartlarında gerçekten çok ihtiyaç var. Çünkü geçmiş nesiller bu konu hakkında geçmişte birçok problem yaşamıştı. Yeni nesilde özellikle eriyen Dünya’mız da göz önüne alındığında bunun gibi elde edilen enerjiyi depolama ya da dönüştürme sistemleri gerçekten insanoğlunun hayatını bir nebze kolay kılmaya yardımcı olabilir.

Etiketler: Alphabet , tesla , yenilenebilir enerji
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