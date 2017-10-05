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Yenilenebilir enerji 2022'de yüzde 43 artacak

AA
05.10.2017 - 09:46 | Son Güncelleme:

Uluslararası Enerji Ajansı, dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin 2022 yılında yüzde 43 artacağını açıkladı.

Dünyada yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinin 2022'ye kadar yüzde 43 artışla 920 bin megavata yükselmesi hedefleniyor. Söz konusu dönemde yenilenebilir enerjiden elektrik üretim kapasitesinin ise 8 bin teravatsaati aşması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) "2016 Yenilenebilir Enerji Raporu"na göre, geçen yıl devreye alınan yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinin üçte ikisi güneş enerjisinden sağlandı. Güneş enerjisinde kurulu güç ise 74 bin megavata ulaştı. Bu yükselişte en büyük pay sahibi ülke Çin'in oldu. Güneşteki kapasite artışının yaklaşık yüzde 50'si Çin'den geldi. Çin, geçen yıl toplamda 360 bin megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesiyle dünyada temiz enerji kapasitesi en yüksek ülke oldu.

Rapora göre, temiz enerjide küresel büyümenin yıl sonuna kadar yüzde 12 artacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: Uluslararası Enerji Ajansı , IEA , Yenilenebilir enerji
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