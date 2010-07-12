Yeniköy kasabından sevgilerle

Malum Dünya Kupası maçları oynanırken yeniden sulandırılıp önümüze konması sürpriz olmadı…

Sulandırmayı çok sever bizim spor medyamız…

Neden sürpriz olsun ki?

Hortlatırken tüm yaşanan sürecin dışındaymış gibi hareket etmesi de ziyadesiyle “trajikomik”…

Hiç bilmesek Bosque’nin gönderilmesinde onların hiç payı olmadığını düşüneceğiz…

Güzel ülkemin futbol konuşan hangi beyni, Del Bosque gibi bir büyüğe kasap denmesini içine sindirdi?

Veya canlı yayında Bosque’ye sorulan soruda hangimizin yüzü kızarmadı?

Yıldırım Demirören’i severiz veya sevmeyiz tamamen ayrı bir konu…

O bile “en büyük hatam” diyerek hiçbir zaman kıvırmadan kabul etti…

Gerçekten de en büyük hatası ve tarih her zaman onun adıyla yazacak…

Peki diğer tarafta zeka pırıltıları ile parıl parıl parıldayan spor medyamız ne yaptı?

Hiç suçluluk duymadı…

Hakkını yemeyelim Allah rahmet eylesin Kazım Kanat ağabeyin başını çektiği üç beş ismin ciddi tepkiler gösterdi…

Şimdi ne değişti?

Çok şey…

Bosque, İspanya tarihinin en büyük başarısının altına imzasını attı…

Hem de Türkiye gibi futbolun sadece güzelliklerinin(!) konuşulduğu ülkemizde “Yeniköy kasabı” olarak anılırken böylesine büyük bir başarıya imza attı…

Hiç gücenmeyin derim…

Eleştirin…

Dünya Kupası kazanmış Bosque “Yeniköy Kasabı” dediniz diyerek serzenişte bulunun…

Devam edin…

Aragones’e “Dede” diyenler siz değilmişsiniz gibi…

Hiddink’in arkasından atıp tutanlar siz değilmişsiniz gibi…

Löw’e stajyer diyenler siz değilmişsiniz gibi…

Güzel ülkemin spor medyası hiç gücenmeyin devam edin…

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İspanya turnuva boyunca istenileni pek veremedi…

Torres’in performansının vasatın altında olması İspanya’yı çok etkendi…

Dün gece de Torres’in yokluğunu, Torres rolünü üstlenen Villa, yokları oynayarak hiç hissettirmedi…

Kaçırdığı yüzde 101’lik gol ile tüm turnuva boyunca yaptığı karizmayı da biraz zedeledi…

Zira golü atsaydı halk kahramanlığını yeni takım arkadaşı Iniesta’dan söküp alacaktı…

Hollanda içinde parantez açmak lazım…

Robben’in becerisi yüksek ayak bilekleri dün bir anda Sercan Yıldırım tarzına dönüştü…

Mutasyona uğramış gibiydi…

Sercan’ı eleştirmiyorum. Sercan çok yetenekli bir futbolcu ancak son vuruşlardaki yetersizliği en belirgin dezavantajı…

Geliştirmesi gerekiyor…

İşte dün de Robben gelişimini tamamlamamış ve muhtemelen adını bilmediği Sercan Yıldırım oluverdi…

Yinede Robben ve arkadaşlarını kutlamak gerekiyor…

Yapabileceklerinin en iyisini yaptılar…

Doyumsuz olmamak gerekiyor. Çünkü bundan daha iyisi Dünya Şampiyonluğu…

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Beşiktaş taraftarı Del Bosque’nin 2004 yılında siyah beyazlılara oynattığı futbolun güzelliğini halen konuşur…

Altı seneden fazla oldu…

Oynanan hiçbir sezonda Del Bosque döneminde oynanan futbol kalitesine gelinemedi…

Beşiktaş kaybetmesine rağmen oynadığı futbol ile taraftarına keyif veriyordu…

Bazı taşların oturması için zaman gerekiyordu…

Sonuçta hayatın her alanında bir adaptasyon süreci vardır…

İşte o adaptasyona tahammül olmadığından, sürecin sonu facia ile sonuçlandı ve İspanya “Yeniköy Kasabı”yla şampiyon oldu!

