Yeniden çocuk olsam

ÇORUM’da oturan Apraş Ailesi’nin 12 yaşındaki kızları Duru, bir kanser türü olan Non- Hodgkin Lenfoma (NHL) teşhisiyle 2016 Nisan ayından bu yana Antalya’da tedavi görüyor.



Yoğun kemoterapi gören Duru’ya müjdeli haber, geçtiğimiz günlerde Almanya’dan geldi. Şimdi ona ‘can’ olacak ilik nakli için hazırlanan Duru, duygularını şöyle anlattı:



2 YIL KÂBUS GİBİ GEÇTİ

“İki yılımı hastane camlarından bakarak geçirdim. Her çocuk tatildeyken yollarda gezip oynarken, ailesinde evinde yatıp uyurken, yemeklerini, sularını ağız yaraları olmadan yiyebilir içebilirken ben 2 yılı zorlukla geçirdim. Bir küçük çocuğun yapabileceği zor şeyleri yaptığımı düşünüyorum. İki yıl kemoterapiler ve enfeksiyonlarla mücadele ettim. Bana ilik veren donörümün iliği umarım vücudumdaki tüm kötü hücreleri yok eder. Bütün iyilikleri vücuduma doldurur. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çocukluğa baştan başlayacağım. Benim için çok büyük mutluluk olacak, çünkü 2 yıldır yapmak istediğim hiçbir şeyi yapamıyorum. Hep hastanedeyim. Hep ateşli. Artık bir an önce sağlığıma kavuşup evimde kalmak istiyorum.”



Instagram’da hikâyesinin anlatıldığı hesap binlerce kişi tarafından takip edilen NHL hastası Duru Apraş’a bugüne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçeli Robin van Persie, Acun Ilıcalı, Tuba Ünsal, Aleyna Tilki gibi siyaset ve sanat dünyasından birçok isim destek videolarıyla moral verdi.