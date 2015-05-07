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Yeniden Büyümeye Başladık

07.05.2015 - 09:33 | Son Güncelleme:

1980 yılında inşaat ve tarım gereçlerinin ticareti için kurulan Gülal Hırdavat, 1990’larda hızlı büyüme grafiği yakaladı ve son birkaç yıla kadar istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi başardı. Ancak işler, büyümenin kontrol edilebilir olmaktan çıktığı zaman değişmeye başlamıştı.

Gülal Hırdavat Kurucusu Doğan Sezgin anlatıyor:
“Stoğumuzda 15 bin kalem ürün vardı. Ama tam sayıyı bilmiyorduk. İş süreçlerimizi de iyi yönetemediğimiz için büyümemiz durağanlaştı. Artık profesyonelleşmek ve teknolojik yatırım gerekiyordu.”

Doğan Sezgin, çareyi, şirketini profesyonel yönetici Ali Polat’ın liderliğine emanet ederek süreçlerini dijitalleştirmede buldu.
Ali Polat, dijitalleşmenin gerekliliğini şu sözlerle ifade ediyor:
“Teknolojiyi kullanarak doğru bir şekilde satış yapmaya başladık. Öncesinde samanlıkta iğne arıyor gibiydik. Sahadan anlık doğru veriyi alamıyorduk. Hammaddemizi döviz kuruyla aldığımız için iletişimde yaşadığımız bu sıkıntılar, siparişlerin geç verilmesine neden oluyor, bu da kârlılığımıza yansıyordu. Durumun üzerinden gelebilmek için Vodafone Yarına Hazırım ekibiyle Dijitalleşme Endeksi’mizi hesapladık. İhtiyaçlarımızı hızlıca öğrenip şirketmizin kurumsallaşmasının ilk adımı olarak Microsoft Office 365 kurulumunu gerçekleştirdik.”

Ali Polat yaptıkları çalışmayla, şirket genel giderlerinde %2,5 azalma gerçekleştiğini, tedarik ve sevkiyat sürelerinin 2 kat hızlandığını belirtiyor.
“Son bir yılda şirketimizin DNA’sı değişti.” diyen Ali Polat, dijitalleşmenin gerekliliğine yeniden vurgu yaparak sözlerini sonlandırıyor:
“Bizim sektörde büyümeye mecbursunuz. Çünkü rakipleriniz acımasız. Pazar büyürken, sizin büyümenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu da teknolojik altyapı ile sağlayabildik.”


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